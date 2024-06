Imposible no llorar: el Bernabéu despide a Kroos tras la sexta Champions del alemán

"Ha terminado en lo más alto, más alto no es posible terminar, ha tenido huevos para acabar, está muy contento, es una leyenda de este club, creo que todos los madridistas se lo agradecen, no sólo a nivel de juego, la actitud, la seriedad, la profesionalidad... Nunca ha fallado un día Toni Kroos en estos diez años que ha jugado para el Real Madrid, le he dicho 'esperamos, si tú cambias de idea, estamos aquí'''. Esto le dijo Carlo Ancelotti a Kroos en Wembley tras ganar la 15ª Champions del Real Madrid, pero la realidad es que Kroos no cambiará de idea.

Kroos se ha despedido del madridismo en Cibeles y en el Santiago Bernabéu. Todo con su sexta Champions en el bolsillo, algo que le sitúa en el panteón sagrado de los mayores ganadores de la historia del deporte. El Bernabéu, como no, le ha rendido su merecido homenaje cuando saltó al césped blanco.

Este fue el momento del recibimiento :

Kroos ahora se centrará en ganar otra Copa de Europa, pero de selecciones. Tendrá unos días de tranquilidad y luego se irá con Alemania para buscar su primera Eurocopa con el cuadro teutón.