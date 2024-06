Kylian Mbappé a hablado en rueda de prensa junto al seleccionador francés, Didier Deschamps, antes del partido entre los combinados nacionales de Francia y Luxemburgo. Una de las comparecencias de prensa más esperadas de los últimos años, la primera de Mbappé como jugador del Real Madrid.

Una rueda de prensa en la que el francés ha sido muy sincero con respecto a su último año en el Paris Saint Germain y cómo Luís Enrique ha sido clave en su participación este año: "Me hicieron entender que no jugaría, me lo dijeron a la cara, me hablaron con violencia. Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos no habría vuelto a pisar el terreno de jugo, y por eso siempre he estado tan agradecido al entrenador y al directo deportivo".

Todo pareció estallar antes del comienzo de esta pasada temporada. Recordemos que cuando la expedición del PSG viajó a Japón, Kylian Mbappé se quedó en tierras francesas entrenando con el segundo equipo por la decisión de no renovar y ampliar su contrato para la siguiente temporada, sería entonces cuando le comunicaron al jugador que no iba a contar con minutos.

Mbappé ha querido recalcar también durante su intervención que no ha sido "infeliz" en el PSG, pero que sí vivió cosas que no le gustaron: "Hay mucha presión, pero hay cosas más serias en la vida. Esto sigue siendo fútbol".

Excepto en el momento en el que cuenta sus desavenencias con Al-Khelaifi —presidente del PSG—, el capitán de la selección francesa se ha mostrado contento y feliz con la decisión de ir al Real Madrid y por los mensajes de bienvenida en redes sociales de leyendas como Cristiano Ronaldo, Iker Casillas o Sergio Ramos, y a los que contesta que espera estar "a la altura".

Además de acordarse de la leyendas de su nuevo club, también tuvo unas palabras de cariño para Florentino Pérez, al que agradeció la confianza que ha tenido este tiempo en él.

🚨💣 KYLIAN MBAPPÉ: "Me siento liberado. Llego con mucha HUMILDAD. Quiero agradecer a todas las personas del Real Madrid que han trabajado, y a Florentino Pérez especialmente, que me dio confianza desde el primer momento". 📹 @lequipe pic.twitter.com/t0BzCFpj8I — SrNaninho (@SrNaninho) June 4, 2024

Sin da muchos detalles de los últimos meses de negociaciones con el Madrid, por no decir que ha preferido no hablar del tema y centrarse en la selección francesa, de la cual ha recalcado su deseo por conseguir la Eurocopa para Francia. "Me voy a preparar físicamente y recuperar la mejor forma posible", declaró acordándose de la perdida de minutos durante el último tramo de temporada.