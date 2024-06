El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid ha causado un terremoto en el fútbol mundial. Los madridistas, después de varios años de culebrón, celebran haber conseguido la incorporación del delantero francés, uno de los mayores sueños de Florentino Pérez en la última década.

Sin embargo, el director deportivo del Bayern de Múnich, Max Eberl, no ha dudado en criticar duramente el fichaje de Mbappé por el Madrid. En una charla organizada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, Eberl ha arremetido contra la "avaricia" del conjunto blanco y sus dirigentes.

"Puedes siempre volverte más avaricioso con el dinero, pero todos los que son avariciosos con el dinero gradualmente se convertirán en el clavo en el ataúd del fútbol. Si en algún momento todo el dinero sale (del mercado), entonces no quedará nada con lo que hacer negocios. Estamos hablando de cientos de millones. Es demasiado y en algún momento tienes la sensación de que va a estallar", señalaba el directivo del club bávaro al ser preguntado por Kylian.

El director deportivo del Bayern destaca que la situación actual del mercado en el fútbol no es sostenible y que la sobresaturación podría llevar a una intervención significativa de otras entidades, como Arabia Saudí. "En algún momento estará sobresaturado y Arabia Saudí vendrá. Eso no me transmite buenas sensaciones. Tengo que decir eso para ser justo, pero ese es el mercado ahora mismo", apuntaba.

"El dinero está saliendo del mercado. Ningún club se beneficia de esto. Los jugadores, las familias, los agentes, todos se benefician, pero no los clubes. En el pasado, al menos los clubes se beneficiaban. El dinero permanecía en el ciclo y eso cada vez irá a menos", subrayó.

Además, Max Eberl ha abordado el dilema al que se enfrentan los clubes entre el éxito deportivo y la estabilidad financiera. "Por supuesto, sé que no me aplaudirán aquí si terminamos quintos, pero nuestra cuenta ha aumentado. Solo quieres armonizar ambas cosas. El Bayern ha logrado hacerlo una y otra vez. Por supuesto, también quiero tener éxito. Como la persona responsable del área deportiva, también estoy en este dilema", concluyó.