Zatko Dalic, seleccionador croata, rompió este domingo la armonía en Neuruppin, localidad en la que se entrena Croacia, con unas declaraciones que señalan a Bruno Petkovic tras la abultada derrota ante España (3-0) en la que el delantero erró un penalti que él mismo había provocado, en una jugada en la que el técnico cree que pudo hacer más para marcar con la portería vacía.

En los compases finales del partido en el Olímpico de Berlín, Petkovic estaba en el área pequeña, sin portero y con el balón a sus pies. Un ligero roce de Rodrigo le desequilibró y se fue al suelo, una decisión que, en opinión de su entrenador, no fue la acertada.

#ESP #CRO 🦵🏻 Zancadilla de Rodri a Petković donde el español golpea para desequilibrar al rival. 📌 PENAL Y 🟥 👮🏻‍♂️:❌️

📺:❌️ ▪️La clave para mostrar 🟥 o 🟨 es si con el derribo se pretendía o no disputar balón Si disputa balón = 🟨

No disputa = 🟥 pic.twitter.com/xnFwulw1ec — Mr. Asubío (@MrAsubio) June 15, 2024

"Cuando vi el vídeo después, creo que debería haber marcado un gol. Quizás Rodrigo le tocó, pero creo que debería haber hecho todo lo posible para marcar ese gol. Esa es mi impresión. El portero se lanzó hacia el otro lado, todo estaba vacío. Creo que tuvo que hacer un esfuerzo extra para marcar un gol", dijo en rueda de prensa.

Relacionado España enamora en el debut ante Croacia

Por si fuera poco el enfado con el delantero del Dinamo de Zagreb, desveló que no tendría que haber tirado el penalti porque se saltó una regla básica del vestuario. "Es una situación que tenemos que resolver. La regla es que el jugador que recibe el penalti no lo tira. Eso lo solucionaremos", comentó. Situación agravada porque ya falló ante Unai Simón en la final de la Liga de Naciones: "Sobre todo porque lo falló en la Liga de Naciones con el mismo portero. Aquí en la selección no hay lugar para el ego. Perii o Majer tendrían que haber disparado...", añadió.

El técnico alineó el mismo once que contra Portugal en el último amistoso, en el que ganó." Después de ese partido dije que era sólo un partido amistoso. Éramos conscientes de que era un partido amistoso, aunque nos dio optimismo", destacó

"Contra España entramos mal al partido, estábamos demasiado lejos de los jugadores, llegamos tarde en todos los duelos. Después establecimos el control, la posesión, el juego, pero encajamos un gol en una situación que no es muy común. No puedo evitar tener la sensación de que concedimos los tres goles muy fácil. Pero España fue demasiado buena para nosotros", valoró

Dalic quitó a Modric y Kovacic pensando en el partido ante Albania, una 'final'. "Éramos conscientes de que si no conseguíamos revertir el resultado después de una hora (3-0), tendríamos que empezar a pensar en el partido contra Albania. El motivo de estas sustituciones no fue un mal partido, sino que los jugadores se recuperaran para el siguiente", aseguró.