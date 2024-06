Kylian Mbappé ha sido uno de los grandes protagonistas de los últimos días tanto por sus palabras en plena rueda de prensa previa al debut de Francia ante Austria en la Eurocopa, como por la lesión que sufrió -se rompió la nariz- ante el conjunto austriaco.

Mbappé ha recibido duras críticas por su comportamiento tanto fuera como dentro del terreno de juego. Tras pedir a los franceses que no votarán a Marine Le Pen, Jordan Bardella, candidato a primer ministro de Agrupación Nacional, ha respondido al astro galo asegurando que las "lecciones de moral" que pretenden dar deportistas "multimillonarios" como Mbappé son ridículas.

"Tenemos valores de convivencia, de tolerancia y de respeto. Cada voto cuenta y no hay que despreciarlo. Espero que se tomará la buena decisión y que seguiremos estando orgullosos de llevar la camiseta de la selección francesa el 7 de julio", señaló Mbappe en referencia a los comicios legislativos, que celebrarán la segunda vuelta ese día.

Bardella, en una entrevista este martes con Europe 1 y CNews, ha señalado que no está seguro de que "en el periodo muy difícil que vive el país la gente considere mucho esas lecciones de moral", al ser preguntado por las declaraciones de los últimos días de deportistas como el delantero recién fichado por el Real Madrid.

Aunque ha dicho que tiene "mucho respeto" por futbolistas como Mbappé o Thuram, que son "iconos del fútbol" e "iconos para los jóvenes" también "hay que respetar a los franceses y hay que respetar el voto de cada cual".

"Cuando se tiene la suerte de tener un salario muy muy alto, cuando uno es multimillonario y se puede pasear en avión privado, me molesta un poco que esos deportistas que ganan mucho dinero den lecciones a gente que gana 1.400 o 1.500 euros y no llegan a fin de mes, que no se siente en seguridad, que no tienen la suerte de vivir en residencias ultraprotegidas por agentes de seguridad", afirmó. "No sabía que la camiseta de la selección francesa fuera la del Gobierno".

Hay que recordar que el partido de Le Pen es el claro favorito, así lo preludian todas las encuestas, en la primera vuelta de las legislativas que se celebrará el próximo 30 de junio.

Los ingleses también claman contra Mbappé

Francia ganó, no sin sufrir, a una rocosa Austria en su debut en la Eurocopa. Mbappé no estuvo fino de cara a gol y encima terminó con la nariz rota.

Mbappé se fracturó los huesos propios de la nariz tras un brutal impacto con Danso en el área. Tuvo que retirarse del campo ya que tenía una fuerte hemorragia. Sin embargo, pronto volvió a pisar el césped sin permiso -por lo que recibió amarilla-. El francés entró al campo tapándose la nariz antes de sentarse en el césped obligando a detener el choque. Ese movimiento fue muy criticado por varios analistas, sobre todo en Inglaterra. Roy Keane y Gary Neville afean el comportamiento de la estrella del Real Madrid.

"Mbappé se lesiona, está claro que es frustrante. Pero regresó al campo para detener el partido. Se quedó sentado en el campo, y eso no me gusta verlo. Está fuera de lugar aunque haya sido el gerente el que le ha ordenado que regrese. Obviamente recibió tratamiento y salió. No me importa que haya vuelto a entrar, pero volver a entrar y sentarse en el césped... se merecía esa tarjeta amarilla, no me gusta ver eso", admitió Roy Keane.

Gary Neville va más allá. "Para ser justos, cuando mire hacia atrás creo que se sentirá decepcionado. Creo que ha mirado a Deschamps y Deschamps le ha dicho ‘sigue adelante’ y creo que sentirá que se ha decepcionado por hacerlo".

Cuando Kylian se fractura la nariz, Austria estaba apretando de lo lindo. La treta perpetrada entre Didier Deschamps y el propio Mbappé consiguió su objetivo al romper el ritmo del partido y frenó las oleadas austriacas. Francia terminó llevándose la victoria y Kylian no se perderá un solo partido, ya que no será operado y tendrá una máscara especial para proteger su maltrecha nariz.