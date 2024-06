Sergio Ramos atiza a De la Fuente en plena Eurocopa: "El fútbol no es solo fútbol"

Sergio Ramos se ha despedido del Sevilla en rueda de prensa porque, según ha explicado el propio defensa andaluz, había cumplido ya los objetivos que se puso al volver. Aseguró que volvió para "homenajear a Antonio Puerta, a José Antonio Reyes y demostrarle a los sevillistas sus sentimientos". Eso sí, la cosa no se ha quedado simplemente en una despedida.

Sergio Ramos empezó con calma hablando de la Eurocopa: "Me hubiese gustado estar en la Eurocopa, pero me puedo quedar con la conciencia tranquila. Todo lo que estaba en mi mano lo hice. Lo que dependía de mí que era defender a mi equipo lo mejor posible lo he cumplido. Me alegra que España haya hecho un comienzo tan bueno".

Eso sí, Ramos, aunque dijese que "no era el día para hablar" del tema, atizó a Luis De la Fuente con sus siguientes palabras: "Todo lo que estuvo en mi mano lo hice. Después, como dije en su día, el fútbol no es solo fútbol, y eso no depende de uno".

Este fue el momento:

🇪🇸 ¿Podría haber ido @SergioRamos a la Eurocopa? 💥 "El fútbol a veces no es solo fútbol" 💥 "Me duele en el alma no poder representar a mi país" 💥 "Le deseo lo mejor a mis compañeros y me alegro por su comienzo" 🚨 Repasamos su palabras a las 14h en @ElGolazoDeGol pic.twitter.com/cSgChU5akU — GOL PLAY (@Gol) June 18, 2024

Ahora, Sergio Ramos, de vacaciones desde que acabó la temporada tendrá que oficializar dónde jugará la próxima temporada. Todo apunta a la MLS aunque el fútbol saudí seguro que ha llamado a su puerta.