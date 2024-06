Trance en plena Eurocopa: Serbia amenaza con abandonar el torneo

Saltó la noticia negativa de la Eurocopa. Serbia, que este jueves debería jugar su segundo partido del torneo ante Eslovenia, amenaza con marcharse de la competición si no se toman medidas de inmediato contra los insultos acaecidos en la grada durante el Albania-Croacia que se disputó este miércoles.

El secretario general de la Federación Serbia de Fútbol, Jovan Subatovic, ha dado la voz de alarma, reclamando una sanción contra ambas selecciones.

Un encuentro, el Croacia-Albania, que fue una auténtica montaña rusa de emociones que terminó con empate a dos. Pasó por alto los cánticos que denuncia con dureza Serbia que se produjeron en el minutos 59: "Maten, maten, maten al serbio", unos lamentables e inadmisibles cánticos que han indignado a la federación serbia.

Ante la gravedad del asunto, Jovan ha asegurado que podrían retirar al equipo de la Euro en caso de que no se sancione adecuadamente los incidentes: "Lo que paso es escandaloso y pediremos sanciones a la UEFA, incluso si eso significa no continuar en la competición"

Jovan no duda que la UEFA tomará medidas y sancionará con mano dura a ambas selecciones: "No queremos participar en eso, pero si la UEFA no los castiga, pensaremos cómo procederemos".