Rivaldo, leyenda del FC Barcelona y embajador de Betfair, animó al equipo azulgrana a lanzarse por el fichaje de Nico Williams, extremo del Athletic Club y una de las sensaciones de España en la Eurocopa. "Sin duda sería un gran fichaje para el FC Barcelona. El Barça debería prestarle atención durante esta Eurocopa y, dependiendo de su rendimiento, quizá más adelante tenga más competencia para ficharlo. Pero me parecería una gran opción para el Barça visto su rendimiento con España y el Athletic", ha comentado Rivaldo en declaraciones para Betfair.

El que fuera Balón de Oro en 1999 está siguiendo el torneo con especial atención a los jugadores del FC Barcelona. Y entre ellos, no puede ocultar su emoción al ver jugar a Lamine Yamal. "Yo a Lamine solo puedo felicitarle. Esa manera de jugar, esa personalidad… ¡es increíble!", comienza su reflexión a propósito de este chaval de apenas 16 años.

"Es que es muy complicado encontrar ya en el fútbol un jugador que tenga este carácter. Que juegue con esa alegría. Y lo hace todo con muchísima tranquilidad. Como si tuviera muchísima experiencia. Eso le permite destacar en cada partido. Con el Barça y con la Selección. Yo no tengo dudas de que es un chico que tiene un gran futuro y que va a traer muchas alegrías a los aficionados del FC Barcelona y de la selección", bendijo Rivaldo al extremo español.

"Reemplazo para Lewandowski"

En el lado negativo de la Eurocopa desde la perspectiva culé, Rivaldo pone el foco en las sensaciones que ha transmitido Lewandowski con Polonia. Eliminada en la fase de grupos, para el que fuera campeón del mundo en 2002, los problemas físicos del ariete del FC Barcelona en este torneo demuestran que el club debería estar pendiente de su reemplazo en el mercado estival, visto que la edad del ‘9’ culé podría empezar a traer consigo problemas físicos.

"El Barcelona debe empezar a pensar en un reemplazo para Lewandowski. Un equipo como éste tiene que tener a los mejores del mundo jugando con ellos. Y eso significa también vigilar a los mejores jugadores del mercado en todos los puestos, incluido el del delantero centro. Lewandowski es un crack mundial, es así, pero sabemos a veces que la edad y las lesiones pueden pasar factura", argumentó Rivaldo a propósito del polaco, que en agosto cumplirá 36 años.

Eso sí, Rivaldo no da por acabada la carrera de Lewandowski, ni mucho menos. "Yo solo espero que ahora Lewandowski pueda descansar, que se recupere para estar a tope de vuelta en la pretemporada del Barça. Todavía puede tener buenos años de fútbol. Recordemos que ha sido nombrado incluso el mejor jugador del mundo y que tiene por detrás una hermosa historia de fútbol. Sólo espero que la edad no le pase factura", analizó el embajador de Betfair.

Defiende a Vinicius y Endrick de las críticas

Por último, Rivaldo también lanzó un mensaje de optimismo con respecto a Brasil, que empezó tibia la Copa América con un empate a cero ante Costa Rica. "Con Brasil siempre hay presión. Porque siempre está la obligación de ganar. Y es decepcionante que en el debut no haya ganado contra un equipo que tiene a 14 o 15 jugadores jugando en la liga de su país. Pero yo vi puntos positivos. Se crearon ocasiones y sólo faltó concretarlas", valoró.

Un optimismo que Rivaldo también aplica a Vinicius y Endrick, aunque sabe que ninguno de los dos estuvo a la altura en ese duelo inaugural. "Vinicius no mostró lo que le vemos habitualmente en el Real Madrid. No jugó bien. Pero no es fácil jugar contra un equipo que está encerrado, con todos los futbolistas en el área. Créeme, lo sé. Sólo los que hemos jugado lo sabemos. En los siguientes partidos, si le dan más espacios, Vinicius brillará más. Juega ahora con mucha presión porque quiere destacar en esta Copa América. Seguro que en los siguientes partidos tratará de hacer goles y jugadas de la suyas", le apoyó Rivaldo.

El también ex futbolista del Milan quiso lanzar un mensaje de apoyo a otro futbolista del Real Madrid, a Endrick. "El rato que jugó Endrick, le marcaron muy bien. Y cuando se daba la vuelta, tenía a todo el rival encerrado en su área. Si Dorival le da la oportunidad de jugar los próximos partidos, yo creo que lo va a provechar, porque Brasil necesita jugadores habilidosos, que rompan líneas y que fuercen el uno contra uno, como vimos por ejemplo a Savinho", concluyó el embajador de Betfair.