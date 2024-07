Mbappé no se esconde: "Mi Eurocopa es un fracaso"

Kylian Mbappé es el gran señalado en Francia por la derrota de su combinado. Numerosas críticas en la prensa y entre la afición por su mal rendimiento en la Eurocopa -un solo gol anotado y fue de penalti-. "En el fútbol eres bueno o no eres bueno. No estuve bien. Mi Eurocopa fue un fracaso", Dio la asistencia a Kolo Muani en el 0-1 galo, pero su actuación ante España fue muy discreta.

"No voy a dar la responsabilidad a un jugador o dos. Yo soy el responsable. Hemos llegado hasta semifinales, nos hemos enfrentado a una España con mucha calidad y no valen excusas aunque no todos han podido jugar al cien por cien de su capacidad», reflexionó el seleccionador francés, Didier Deschamps, tras ser preguntado por el desempeño de Kylian Mbappé y Antoine Griezmann en la derrota ante España en la semifinal de la Eurocopa disputada en Múnich.

Deschamps explicó el motivo por el que Mbappé jugó sin máscara ante España: "No era fácil jugar con máscara porque le restringía la visión, comentó que se sentía mejor sin ella y el cuerpo médico nos ha autorizado".

El seleccionador galo destacó a Lamine Yamal: "Marcó un gol extraordinario al que no hay que quitar mérito alguno" y evitó responder a las críticas sobre el juego de 'Les Bleus': "Francia no fue eficiente de cara al gol". Por último se mostró indignado cuando se le cuestionó por su futuro: "Acabo de perder una semifinal y no me parece pertinente la pregunta pero la respeto. Pregúnteselo al presidente de la Federación".