El vergonzoso robo a Holanda y el serio aviso de Ronald Koeman a España

Holanda, que perdió la semifinal de la Eurocopa ante Inglaterra con un doloroso golazo de Watkins en la recta final del partido, manda un aviso a España. Los pupilos de Ronald Koeman se sienten tremendamente maltratados por la actuación del colegiado alemán Felix Zwayer y su homónimo a los mandos del VAR Bastian Dankert.

Tras adelantarse con un golazo de Xavi Simons, Inglaterra empató con un penalti muy discutido de Dumfries sobre Kane. Una acción donde el delantero del Bayern, tras rematar a puerta, impacta en la plancha del jugador del Inter. El choque termina con una pena máxima a instancias del VAR que dejó indignados a los holandeses.

¡NO ERA PENAL! 🤬🇳🇱 Afición, prensa, ex jugadores y jugadores de los Países Bajos afirman que el contacto de Dumfries sobre Kane, NO ERA PENALTI. Van Djik: "El árbitro corrió directamente al vestuario después del final del partido. Esto da una idea de lo que sucedió hoy". pic.twitter.com/hmAJHaNGMg — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ ™☄️ (@El_Hincha12) July 10, 2024

Koeman no se mordió la lengua: "No pensé que fuera penalti. Realmente fue otra decisión del VAR. ¿Qué debes hacer como defensa? Denzel [Dumfries] intenta bloquear el balón y Kane dispara y luego golpea la bota de Dumfries con la suya. Las botas chocan entre sí. Creo que el fútbol se arruina por este tipo de decisiones del VAR. Podemos estar orgullosos. Ninguna crítica. Cada partido hemos jugado mejor que el otro, pero esta noche estuvo muy competido", dijo.

Veerman dice en alto lo que todos piensan: "Cuando se juega todo a cámara lenta y hay un momento de contacto, sabes que un árbitro así señalará el punto de penalti", afirmó poniendo el énfasis en el VAR, aunque admitiendo la eliminación: "Pero al final, sería malo que empezáramos a culpar al árbitro de esta derrota".

Virgil van Dijk elevó la voz tras el encuentro por la actitud del colegiado alemán: "No sé si debería decir algo al respecto. Se lo dije a los medios holandeses. Creo que lo dice todo el hecho de que el árbitro entró bastante rápido después del partido".

Hasta algunos ingleses, como Gary Neville, reconocieron que eso jamás era penalti."Como defensa, creo que el penalti fue una absoluta vergüenza", dijo el exlateral derecho en ITV . "Me habría puesto furioso si hubiera concedido un penalti así, especialmente en un partido de esta importancia. Quería jugar la pelota y apenas hubo protestas. ¿Ya no tienes permitido intentar bloquear un tiro?", continuó.

Tampoco Jamie Carragher entendió la situación e inclusó se mofó de la pena máxima por esa pena máxima con una publicación en sus redes sociales. "Nunca penalti", escribió en un mensaje que acompañó con unos emoticonos de sonrisas.

Arbitraje delirante

Holanda no solo puede sentirse muy perjudicada por una acción tan clave como un penalti que puso las tablas momentáneas al duelo. En el resto del partido fue completamente masacrada.

El arbitraje de Felix Zwayer fue sibilino y delirante. No tuvo el mismo criterio a la hora de señalar las faltas para ambos equipos. Desquició por completo a los holandeses. En la segunda mitad, con la entrada del cíborg Wout Weghorst -el delantero ex del United que mide 1,97- Holanda cargó el área. Los zagueros ingleses no podían con el gigantón y solo a base de agarrones eran capaces de intentar frenarlo. Zwayer le pitó un puñado de faltas al holandés y ni una sola a los centrales ingleses. De hecho el segundo y definitivo gol llega tras una falta no pitada a favor de Holanda que termina con el golazo de Watkins. Mientras que para Inglaterra cualquier mínimo contacto de los holandeses era concedido como falta, el equipo de Koeman debía sudar sangre para que le pitaran un libre directo.

En zona mixta varios jugadores y el propio Koeman lanzaban un aviso a navegantes: "Lo habéis visto todos, ha sido un escándalo vergonzoso. Que se prepare España porque la UEFA tiene claro quien es su niño mimado".

Holanda se marcha escocida de la Eurocopa tras rozar con la yema de los dedos una final en un gran torneo tras la derrota ante España en el Mundial de 2010.