Pancartas y pintadas contra Oyarzabal y Merino en Elorrio: "Traidores"

Este pasado sábado, en la previa de la victoria de España ante Inglaterra en el Estadio Olímpico de Berlín para conquistar la cuarta Eurocopa de su historia, la localidad de Elorrio (Vizcaya) amaneció con una polémica pancarta. En ella se leía, en euskera, el mensaje 'No a la asimilación de la Selección española' y dos pintadas con los nombres de Mikel Merino y Mikel Oyarzabal, ambos futbolistas de la Real Sociedad que juegan en el combinado nacional, junto a la palabra "traidores".

Junto a la pancarta, como informó el portal digital 'Durangon', aparecieron unas pintadas en las escaleras contiguas en las que aparecían los nombre de Merino y Oyazarabal junto a la palabra 'traidoreak' (traidores). Cabe destacar que los dos jugadores de la Real han tenido un papel decisivo en la conquista de la Eurocopa de Alemania por parte de España: el primero por su gol a Alemania en cuartos de final y el segundo por el tanto que le marcó en la final ante los ingleses en el minuto 86.

Aparecen pancartas contra la selección española y contra Oyarzábal y Merino, en Elorrio, localidad de donde es la madre de Mikel Oyarzabal. #oyarzabal #merino #realsociedad pic.twitter.com/nFHahdz2K1 — GipuzkoaGaur (@gipuzkoagaur) July 15, 2024

En un día copado informativamente por la noticia de la cuarta Eurocopa lograda por España, Arnaldo Otegi ha asegurado en la emisora Euskadi Irratia que él no vio el partido, añadiendo que "nunca" se alegrará de las victorias de las selecciones de España.

Otegi ha señalado que, a pesar de ser aficionado al fútbol, no vio la final de la Eurocopa jugada en Berlín este pasado domingo, en la que España venció a Inglaterra por 2-1, porque "no me veía representado en ese partido".

"Algunos creen que somos antiespañoles, pero yo lo que quiero es plantear otra reflexión, y es que los jugadores vascos no tiene opción de jugar con la selección vasca porque el Estado español nos niega eso a los vascos. Niega a Euskal Herria tener representación internacional en los deportes, es decir, estamos ante una prohibición, y, por lo tanto, nunca me voy a alegrar cuando ganan España o Francia. No es mi selección, no es mi rey y no es mi himno. No me siento representado ni por Francia ni por España", ha asegurado. Se da la circunstancia de que un jugador vasco, Mikel Oyarzábal, marcó el gol de la victoria y que el jugador del Athletic Nico Williams marcó el otro tanto. Al respecto, Otegi ha señalado que se alegra por ellos pero ha añadido que "metieron los goles con la selección española"

Otegi ha indicado que, a pesar de que "no soy muy proinglés", Inglaterra "tiene una diferencia" respecto a España y Francia, y es que "deja jugar a Escocia, Gales e Irlanda, acepta que Escocia vote y reconoce la autodeterminación de Irlanda".