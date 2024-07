Un día de Juegos Olímpicos... ¡Y ya le han robado relojes y anillos a Argentina!

Ni siquiera han inaugurado oficialmente los Juegos Olímpicos de París y ya tenemos escándalo en las primeras competiciones que se están disputando. Lo sucedido en el Argentina – Marruecos está dando la vuelta al mundo, no solo por lo que ocurrió durante y después del partido sino también antes del mismo.

El partido entre Argentina y Marruecos fue interrumpido durante más de dos horas y se reanudó con una tremenda sorpresa ya que el tanto de Medina para los argentinos que suponía el 2-2 fue anulado por el VAR. Los argentinos se sienten robados, pero no solo en el campo, también fuera, donde según su técnico les fueron sustraídos enseres personales.

Así denunciaba Javier Mascherano estos robos:

😡La bronca de Javier Mascherano 👉"Nunca nos dijeron que se estaba revisando una jugada" 👉"Ayer entraron a robar en el entrenamiento. A Almada le robaron relojes y anillos" 👉"Estamos en un Juego Olímpico no en un torneo de barrio. Esto no puede pasar" (📹@TV_Publica ) pic.twitter.com/nUEqrM1aU1 — DEPORTV (@canaldeportv) July 24, 2024

"Ayer irrumpieron en nuestra propiedad y nos robaron. Le robaron las cosas a Almada, que le faltó un reloj, anillos, todo... en un entrenamiento en los Juegos Olímpicos", comentó el técnico.

Además, Mascherano reiteró que lo sucedido en el partido no puede ocurrir en unos Juegos Olímpicos: "Son los Juegos Olímpicos, no un torneo de barrio. Se detuvo hasta siete veces por ingreso de gente al terreno de juego. En ningún momento se habló del VAR, hasta la página web de los Juegos dio por finalizado el partido 2-2. Yo no quiero que me beneficien, pero que tampoco nos tomen el pelo como pasó hoy"