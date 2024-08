Ernesto Valverde desmonta la coartada del Barça con los informes de Negreira: "No tenía conocimiento de su existencia"

Ernesto Valverde ha desmontado la coartada del F.C. Barcelona con los informes del que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira. Valverde fue entrenador del Barça desde julio de 2017 hasta enero de 2020. Su contrató lo firmó el expresidente de la entidad blaugrana, Josep María Bartomeu. Actualmente, entrena al Athletic Club de Bilbao.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona investiga el pago de 7,6 millones de euros a Negreira por parte del F.C. Barcelona. El club que preside Joan Laporta ha argumentado desde que estalló el caso que el club pagó a Negreira por asesoramiento e informes arbitrales.

Un informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Libertad Digital, recoge la declaración testifical que tomaron los agentes a Valverde. En ella, el entrenador señaló que conoció a José María Enríquez Negreira "de haberle arbitrado en su etapa de jugador y que no tiene ninguna relación personal con él".

A continuación, Valverde desmentía la versión de la entidad sobre el asesoramiento del ex nº 2 de los árbitros a través de supuestos informes arbitrales: "No tenía conocimiento de la existencia de los informes, no recuerda que se le ofrecieran o los pusieran a su disposición y en todo caso no le harían falta ya que como profesional conoce a los árbitros y ese tipo de informes no los necesita para preparar los partidos".

"Es por lo que surge la duda ante qué necesidad o motivos podría haber tenido el FCB para pagar importantes cantidades de dinero por unos informes que no eran útiles, o que no se utilizaban. Lo que nos lleva a la conclusión de que se carece de justificación para unos pagos que se realizaron, supuestamente, para recibir un asesoramiento, cuando al menos, por los pagos referidos a los informes arbitrales elaborados por Javier Enríquez, no se recibió tal asesoramiento, ya que, como se ha dicho, el entrenador Ernesto Valverde manifestó que nunca los vio ni se los ofrecieron", añade el informe del Instituto Armado.

El informe de la Guardia Civil también recoge la declaración testifical de Carles Naval, delegado del primer equipo del F.C. Barcelona. Desde el año 1972, Naval fue empleado del FCB en distintos cargos. Comenzó en tareas administrativas en las categorías inferiores. Desde el año 1986 ejerció funciones como delegado del primer equipo del FCB, compaginando sus tareas con otras de tipo administrativo y de logística den desplazamiento y otras gestiones necesarias para el club..

Con relación a los informes arbitrales y de partidos que estuvo elaborando Javier Enríquez Romero, Naval cree recordar que "comenzaron a llegar al dicente a partir de la entrada del Sr. Albert Soler, como responsable del Área de Fútbol Profesional. Que normalmente los leía y que los guardaba, quedando a disposición del cuerpo técnico, secretaría técnica o de cualquiera que los necesitase, pero que no se entregaban al primer entrenador. Dichos informes quedaban custodiados en el despacho, del dicente, para quien necesitara la información que en ellos se reflejaba, no recuerda que algún entrenador le pidiera esos informes".

"Los informes arbitrales que elaboraba Javier Enríquez le llegaban a través de la Dirección General, que se lo hacían llegar a su vez de un empleado del club. La consideración, que él tenía, de la valía de esos informes era que concisos y concretos en cuanto a la actuación de los árbitros, con un valor informativo en cuanto al árbitro muy concreto". añade.

El ex director financiero del Barcelona

La Guardia Civil también plasma la declaración testifical a Francisco José Joaquín Schröder, exdirector Financiero del F.C. Barcelona y actualmente, asesor de empresas. Schröder manifestó que "En el club se disponía un sistema de filtros, y que según los importes los aprobaría la Junta Directiva. Que, para pagos superiores a 200.000 euros, debería de aprobarse por la Junta Directiva o por al menos la firma de un miembro de la ella. Comprobaba directamente las facturas que no se consideraban convenientes, y que todas las facturas deberían de contar con el respaldo de un contrato. Los contratos los firmaban, en una hoja de visados, el Director General, Servicio Jurídico, Finanzas, Compliance y el responsable del área solicitante, que en el caso de NEGREIRA sería Albert Soler

Además, aseguró tener "conocimiento a través del Sr. Albert SOLER que el FCB abonaba ciertas cantidades de dinero a la sociedad DASNIL 95, S.L., por informes sobre la manera de arbitrar de cada colegiado que estaba designado a los próximos partidos de fútbol de cada jornada. Que cuando el club empezó a recortar gastos dejo de aparecer en los presupuestos la empresa DASNIL desconociendo el motivo de esta decisión".