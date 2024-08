Noche feliz para el Real Madrid en Varsovia, en el primer partido oficial de la temporada 2024/25. Los blancos han conquistado por sexta vez la Supercopa de Europa, convirtiéndose en el equipo más laureado de la competición y deshaciendo el empate a cinco que tenían con el FC Barcelona y el AC Milan, tras superar a la Atalanta (2-0) en el Estadio Nacional de la capital polaca.

Después de una primera parte más igualada, el conjunto madridista metió una marcha más tras el descanso y pudo superar a su rival italiano con goles de Fede Valverde y un Kylian Mbappé que ha marcado en su estreno con la camiseta madridista. Jude Bellingham, soberbio, dio un auténtico recital para ser elegido mejor jugador del partido (MVP), en una noche en la que Luka Modric y Carlo Ancelotti también han hecho historia: el veterano centrocampista croata ya es el jugador más laureado de la historia del Madrid con 27 títulos, mientras que el técnico italiano iguala a Miguel Muñoz con 14 entorchados.

Después de una pretemporada bastante irregular, saldada con dos derrotas (Milan y Barça) y una victoria (Chelsea), el Real Madrid conquista así el primer trofeo de los siete por los que competirá este curso. Y lo ha hecho sabiendo poner remedio a una primera parte gris: tras el descanso llegó un juego más vistoso, siempre con Bellingham marcando el ritmo, y también los goles.

Costó, y mucho. El Madrid arrancó con buena pinta, con el once esperado por parte de Ancelotti (arriba el tridente Mbappé-Vinícius-Rodrygo, por delante de un centro del campo formado por Valverde, Tchoauméni y Bellingham), pero la Atalanta no tardó en meter el miedo en el cuerpo a los españoles, con De Ketelaere y Lookman llevando mucho peligro al contragolpe. El conjunto de Bérgamo, un equipo de autor diseñado por Gian Piero Gasperini, llegaba a la capital polaca dispuesto a dar mucha guerra, demostrando que su triunfo contra el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en la final de la Europa League, no había sido fruto de la casualidad.

La Atalanta disfrutó de más balón y el partido entró en una fase de igualdad típica de los primeros minutos. Hasta que apareció Mbappé, a punto de mandar a la red su primer remate a pase de Rodrygo. Poco después, el Madrid volvió a generar peligro en las botas de Vini primero, habilitando bien a Bellingham sin éxito, y de Carvajal después, con un envío tenso desde la derecha que no encontró rematador.

Pese a estar en juego el primer título de la temporada, el ritmo se asemejaba mucho al de otro partido más de pretemporada. Y esa falta de tensión en los de Ancelotti les hizo vivir el primer gran susto, con un balón a la cruceta tras un centro que tropezó en Militao. Les tocaba despertar a tiempo a los madridistas si no querían tener una noche complicada en Varsovia.

Los de Ancelotti echaron de menos al retirado Toni Kroos, sin esa figura que aporta sentido y crea juego desde atrás, obligando a Vinícius a retasar demasiado su posición, comenzando el brasileño las jugadas, con desajustes preocupantes. Además, Tchouaméni era un flan en el pivote, y estuvo a punto de provocar un claro uno contra uno para Lookman con un error grosero que 'in extremis' arregló un rápido Rüdiger.

El Madrid se veía superado, pero aún así tuvo la ocasión más clara de la primera parte cuando ésta agonizaba. Rodrygo mandó al travesaño un violento disparo con la izquierda dentro del área tras un pase raso y perpendicular de Vinícius desde la derecha. Pero la pelota no entró y a vestuarios se llegó con el 0-0.

Clara mejoría blanca

Y si la más clara para el Real Madrid fue rozando el descanso, la de los italianos llegó apenas transcurrido un minuto de la segunda mitad, con un potente y colocado testarazo de Pasalic que salvó Courtois con un auténtico paradón. El conjunto merengue reaccionó, metiendo una marcha más al partido. Más idas y venidas de ambos equipos, en un caos ofensivo en el que debía reinar el Real Madrid.

Y así fue. Bellingham, el mejor de la segunda parte, recogió un rechace en campo rival y sirvió en la izquierda a Vinícius. El brasileño filtró un pase que solo tuvo que empujar Fede Valverde, mientras Mbappé atrajo toda la atención de la zaga italiana. Los de Ancelotti daban el primer gran golpe y comenzaban a encaminar el triunfo, que pudieron sentenciar con el 2-0 en las botas del '7' brasileño en un mano a mano que salvó con una buena mano Musso.

Bellingham se vino definitivamente arriba. El inglés, que también pudo marcar el segundo con un disparo cruzado desde la izquierda, ofreció un recital y desencadenó el vendaval blanco. Y en sus mejores minutos, los madridistas pusieron tierra de por medio con el tanto en su debut de Mbappé, algo más desaparecido en la segunda parte, pero que no falló a su cita con el gol para que los blancos empezaran a acariciar la sexta Supercopa de su historia.

Tremendo zarpazo del francés. Gran gol para dejar noqueada a la Atalanta a falta de 20 minutos para el final. Aún así, los italianos apuraron sus opciones, aunque en oleadas muy escasas que apenas metían miedo a Courtois. Vini tuvo alguna para redondear la goleada sin éxito. Minutos al final para Modric, Lucas Vázquez, Ceballos, Arda Güler y Brahim. Quien no jugó fue Endrick, el otro fichaje merengue para este curso 2024/25 que arranca de la mejor manera posible para este Real Madrid.



Ficha técnica

Real Madrid, 2: Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez, m.88), Rüdiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Bellingham (Ceballos, m.88); Rodrygo (Modric, m.76), Mbappé (Brahim, m.83) y Vinícius (Arda Güler, m.88)

Atalanta, 0: Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac (Bakker, m.70); Zappacosta (Godfrey, m.63), De Ron, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman y De Ketelaere (Retegui, m.63)

Goles: 1-0, m.59: Fede Valverde; 2-0, m.68: Mbappé

Árbitro: Sandro Scharer (SUI). Amonestó a Bellingham (m.35) y Vinícius (m.42), del Real Madrid; y a Ederson (m.9) y Djimsiti (m.64), de la Atalanta

Incidencias: Partido de la Supercopa de Europa 2024 disputado en el Estadio Nacional de Varsovia (Polonia)