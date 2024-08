The Corner by Real Madrid: así es el mini-Bernabéu gastronómico de Barajas

La plantilla del Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, han inaugurado este domingo, antes de volar rumbo Mallorca para estrenarse en LaLiga EA Sports, The Corner by Real Madrid, el primer local con zona de restauración y productos de merchandising del club ubicado en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

The Corner by Real Madrid es, junto al que se ha abierto en la Terminal 1, "un espacio exclusivo que cuenta con una barra inspirada en la silueta del renovado estadio Santiago Bernabéu", según informa el club blanco a través de un comunicado oficial.

Con este movimiento, Avolta, el principal operador de retail de Aena y aliada del Real Madrid en el proyecto de abrir locales en aeropuertos, refuerza su estrategia de ofrecer a los viajeros un lugar de encuentro.

En el acto de inauguración estuvieron presentes todas las estrellas del Real Madrid, incluidas Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Vinícius Júnior. Luka Modric, el jugador más veterano, fue el encargado de cortar la cinta.

La carta

La calidad y la proximidad definen la carta de The Corner by Real Madrid, que cubre todos los momentos de consumo del día. En la barra se sirve un producto local, de gama alta y representativo de la gastronomía española tradicional.

La carta para llevar incluye bocadillos de inspiración local e internacional, así como una variedad de ensaladas para completar la oferta mediterránea, incluyendo opciones vegetarianas y veganas.

En el área adyacente a The Corner by Real Madrid se puede adquirir una selección de los productos oficiales más buscados del club. El concepto híbrido The Corner by Real Madrid se complementa con un mayor surtido de productos deportivos, equipamiento y regalos del club en 11 de las principales tiendas duty-free en el territorio nacional.

"The Corner by Real Madrid es la punta de lanza de un proyecto único entre Avolta y el club. Con este concepto, Avolta da alas a nuestra estrategia de combinar el comercio minorista con una oferta de restauración de muy alta calidad para los viajeros en tiendas libres de impuestos, creando espacios con un fuerte arraigo local que sorprenden a los clientes", ha dicho en un comunicado Ángeles Montesdeoca, directora ejecutiva (CEO) de Avolta en España