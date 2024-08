Luto en el mundo del fútbol: muere Sven-Goran Eriksson

El exentrenador sueco Sven-Goran Eriksson ha muerto este lunes a los 76 años de edad víctima de un cáncer de páncreas terminal.

La noticia, anunciada por su agente, sólo tres días después de estrenarse el documental Sven, que protagoniza el que fuera seleccionador inglés entre 2001 y 2006, y que conquistó un total de 18 títulos entre su etapa en la Lazio, el Benfica, el Göteborg, la Sampdoria o la Roma, entre otros muchos equipos.

En el documental, Eriksson, que había anunciado en enero de este año que le habían diagnosticado la grave enfermedad, y que "como mucho", le quedaba un año de vida, se despedía agradeciendo a todos aquellos con los que coincidió en su larga carrera en el mundo del fútbol, y afirmando que le gustaría ser recordado "como un buen hombre".

"He tenido una buena vida. Todos tenemos el día de nuestra muerte, pero la vida también es muerte. Hay que aprender a aceptarla tal y como es. Con suerte, al final la gente dirá 'sí, era un buen hombre', pero no todo el mundo lo dirá. Espero que me recuerden como un tipo positivo que intentaba hacer todo lo que podía. No lo lamentéis, sonreíd. Gracias por todo, entrenadores, jugadores, público... Ha sido fantástico. Cuídate y cuida tu vida. Y vívela. Adiós", concluía el extécnico, que dirigió a la recordada Generación Dorada del fútbol inglés que estuvo formada por jugadores de renombre como John Terry, Paul Scholes, Steven Gerrard, Frank Lampard, David Beckham o Wayne Rooney, entre otros.