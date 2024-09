El mal perder del Dibu Martínez: golpe a la cámara tras la derrota de Argentina

Argentina se ha desacostumbrado a perder. Viene de ganar la dos últimas Copas de América y también el último Mundial y todo son alegrías para la selección de Scaloni y Messi. Eso sí, anoche les tocó perder ante Colombia por 2-1 y la verdad es que no se tomaron nada bien una derrota que ni mucho menos les afecta de cara a estas eliminatoria del Mundial 2026.

El que peor imagen dejó fue el Dibu Martínez, portero de la albiceleste. El arquero de la actual campeona del mundo es famoso por sus celebraciones, pero cuando pierde la cosa cambia y en este caso golpeó a una cámara tras el pitido final.

Esta fue la reacción del Dibu:

No jodan con el Dibu... pic.twitter.com/RcCB8Tbt9j — TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2024

El que tampoco se tomó nada bien la derrota fue Rodrigo De Paul, jugador del Atlético de Madrid, que habló ante los medios y lanzó varios dardos aparte de sacar pecho por el Mundial: "Cada uno intenta sacar su ventaja y es normal. Están jugando contra la mejor Selección del mundo. Las derrotas son parte del juego. En todo este recorrido nos tocó perder muy poco, tres partidos en cinco años".

Los argentinos también se quejaron del calor y del horario. Scaloni lo comentó en sala de prensa: "El horario del partido no está bien, se podía jugar a las 5, 6, 7 de la tarde. No me parece sano para que los futbolistas desarrollen su potencial, el calor es igual para los dos, es lo que hay, pero es evidente que las condiciones para ver un espectáculo no están buenas. Sobre todo, para dos selecciones que están tan arriba en la clasificación, pero no es excusa".