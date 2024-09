Vinicius señala al Mundial de España... pero Brasil podría quedarse fuera del próximo

Las declaraciones de Vinicius sobre la presencia racista en el futbol español en las que sembró la duda en la celebración del Mundial 2030 en España, son ya conocidas. Sin embargo, de lo que parece que no se acordaba el extremo del Real Madrid, es de que de por medio hay otra Copa del Mundo, la de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Un campeonato que Brasil podría perderse por primera vez en su historia.

La selección brasileña es el combinado internacional con más títulos mundiales con cinco –1958, 1962, 1970, 1994 y 2002– y ha formado parte de todas las ediciones desde la creación de la Copa del Mundo en el año 1930, pero ¿Qué está pasando en la Seleção?

En los últimos 15 años, la Canalinha se ha mostrado en decadencia. El 7-1 contra la selección alemana en el Mundial que acogían en 2014, fue solo la materialización del problema. Ya no aparecen futbolistas como los de antes. Quintando a Neymar, uno de los mejores futbolistas de la historia de Brasil, el país sudamericano no ha logrado sacar un futbolista como los Romario, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo... Pero no solo en ataque, en defensa ya no hay jugadores como Cafú, Lucio, Roberto Carlos. Todos ellos jugadores que marcaron época, no solo en el futbol de Brasil, si no en el mundial.

En la actualidad hay nombres como el de Rodrygo Goes, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá o Vinicius, jugadores que triunfan en Europa pero que en la selección de su país, no rinden como se espera. En estos casos, uno de los indiscutibles responsables es el entrenador, Dorival Júnior, que llegó en enero de 2024 al banquillo de la selección y desde entonces Brasil sólo ha ganado 3 de sus 8 partidos oficiales, empatando otros 3 y perdiendo 2. Un bagaje que colocan al equipo brasileño quinto en la clasificación sudamericana para el Mundial 2026 con 4 derrotas en los últimos 5 partidos, y dónde clasifican los seis primeros...

Aun quedan nueve partidos para que todo se decida y, evidentemente es tiempo suficiente para que Brasil arregle el estropicio que ha armado y clasifique sin mayores problemas pero, en un selección de su calibre, el como se clasifique, será clave para la continuidad del entrenador y el posible regreso de Neymar, tras romperse la rodilla el pasado octubre de 2023, podría dar aliento a una selección sin rumbo ninguno.