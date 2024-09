Rivaldo, leyenda de la selección brasileña y embajador de Betfair, lanzó un mensaje de ánimo y apoyo a su compatriota Rodrygo Goes después de haberse quedado fuera del top 30 de candidatos a ganar el Balón de Oro. El ex del FC Barcelona, ganador precisamente del trofeo hace 25 años, en 1999, habló de "injusticia" y vaticinó que en los próximos años Rodrygo es un potencial candidato a ganar el trofeo que designa al mejor jugador de planeta.

"Estoy de acuerdo con su frustración. Ha estado jugando muy bien en el Real Madrid y sin duda podría estar entre esos 30 finalistas para ganar un Balón de Oro. Que se haya quedado fuera lo considero una injusticia y nunca sabremos por qué no ha entrado. Pero es difícil entender con qué criterios se vota si se deja fuera a un jugador como Rodrygo", inició su reflexión Rivaldo en declaraciones a Betfair.

"Rodrygo ha jugado mucho más que otros jugadores que sí están en esa lista de 30 finalistas. Además, lo ha hecho muy bien para el Real Madrid y ha ganado importantes títulos como la Champions League o LaLiga", insistió Rivaldo, quien se lanzó a dar un consejo a su compatriota.

"Ahora lo que debe hacer es calmarse, entenderlo y tener personalidad para saber que, si este año no ha estado, en el próximo no sólo estará dentro de ese top-30, sino que puede ir mucho más lejos todavía. Yo creo que, como el gran jugador que es, Rodrygo puede luchar algún día por ganar ese Balón de Oro", añadió el embajador de Betfair.

"Parece que Vinicius y Mbappé no se la pasan"

En clave también brasileña y madridista, Rivaldo analizó la relación que, desde fuera, se atisba que existe entre Vinicius y Kylian Mbappé. El que fuera campeón del mundo en 2002 recomienda a ambos jugadores que hablen para que entre los dos se retroalimente, crezcan y también beneficien al equipo.

"En algunas jugadas parece que Vinicius y Mbappé no se la pasan el uno al otro. Así que si en verdad pasa algo entre ellos, lo bueno es que esto de no pasársela no vuelva a suceder. Un buen ejemplo fue el penalti que Vinicius le dejó tirar a Mbappé. Vinicius es el lanzador designado por el Real Madrid, pero los dos tienen que compartir goles. Yo lo hice en el Barça, cuando dejaba lanzar a Kluivert penaltis", evocó Rivaldo.

"Vinicius y Mbappé tienen que llegar a un acuerdo y así evitar problemas. Porque los dos son grandes jugadores que están en un gran club y ambos juegan con el mismo objetivo de hacer campeón al Real Madrid, ganar muchos títulos y hacer muchos goles", añadió Rivaldo con tono conciliador, casi como consejero de ambos jóvenes atacantes.

"Brasil juega un fútbol muy pobre"

Menos compasivo se mostró con la situación actual de la selección brasileña tras la derrota ante Paraguay por 1-0. El resultado ha convulsionado a Brasil y también a un Rivaldo que no cree que peligre la clasificación para el Mundial… pero que sí cree que se debe mejorar si no se quiere sufrir un batacazo en la cita de 2026.

"Brasil juega un fútbol muy pobre. La Selección está pasando por momentos muy complicados y difíciles. Es triste y eso hace que el pueblo esté indignado. La derrota contra Paraguay, que es muy inferior a Brasil, ha hecho daño. Paraguay ha ganado a Brasil con su segundo gol en todas estas eliminatorias", analizó Rivaldo, que pidió a los jugadores que se centren en su trabajo. "Deben seguir adelante y ahora sólo pensar en Chile. Porque perder en Chile sí que haría todo mucho más complicado", insistió el embajador de Betfair.

En este análisis de Rivaldo, una conclusión: Brasil no tiene ahora una base buena de jugadores. "Hoy no estamos preparados y nuestros mejores jugadores no están jugando buen fútbol. Estoy seguro de que iremos al Mundial, pero es malo ir sin saber cuál es la base de Brasil, los jugadores que representarán a la nación. Es un momento preocupante y necesitamos salir de esto cuanto antes. Tenemos que ganar bien y con goleadas en los próximos partidos, con los principales nombres mostrando en la Selección lo que hacen en sus clubes", reclamó.

"Hay que proteger a Endrick"

Rivaldo cree que "destacar en tu equipo y no jugar bien en la Selección pesa incluso cuando vuelves a tu club" e incluso sugirió que Dorival, el seleccionador, convoque a futbolistas veteranos como Hulk o Thiago Silva para que ayuden a un bloque muy joven a encontrar el rumbo. "Los jóvenes necesitan entrar con menos presión. Ante Paraguay vimos a Endrick con 18 años teniendo que asumir la responsabilidad como delantero y necesitamos tener cuidado para no quemar a los chicos así. Porque si lo retiras a mitad del partido contra Paraguay, claramente estás señalándolo, diciendo que no estuvo bien, a pesar de que toda la Selección jugó mal. Pero al final la culpa recae sobre el chico y necesitamos protegerlos", valoró el embajador de Betfair sobre el delantero del Real Madrid.

"Si convocas a Hulk (38 años ahora en el Atlético Mineiro), aunque no sea para el Mundial, ayudaría mucho en estas eliminatorias. Thiago Silva (39 años, Fluminense) podría volver en una Selección así, para ayudar a clasificar con más tranquilidad", concluyó Rivaldo su análisis para Betfair.