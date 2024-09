Thibaut Courtois, superada su lesión de rodilla, ha vuelto a ser el mejor portero del mundo. Algo de lo que se beneficia el vigente campeón de Europa, el Real Madrid. El belga es muy mediático y por ello ha sido entrevistado por el streamer Ibai Llanos, amigo personal del portero del conjunto blanco.

Ibai le preguntó quién era el jugador más vinagre o cascarrabias del vestuario: "Cuando Carvajal gana en los partiditos le gusta picarnos mucho, pero cuando pierde no se le puede hablar, cuando fallas 3 o 4 pases te dice que te cambies de peto o vas con los otros, es la mentalidad ganadora".

Fuera de temas jocosos, Courtois sabe que necesitan mejorar mucho para volver a su mejor nivel: "Está claro que tenemos que mejorar, pero siempre que vayamos ganando los partidos. Prefiero a veces no jugar tan bien y ganar. Que jugar de maravilla y no ganar. Tenemos claro que estamos al inicio de la temporada. El hecho es que estamos cuatro puntos por detrás del Barcelona y que obviamente no puedes permitirte perder más puntos. Hay que ganar los partidos, y este año pasa igual en la Champions. Tenemos un grupo grande con mucha calidad, cuando se recuperen los lesionados habrá mucha competencia y un equipo para pelearlo todo".

La exigencia en el Real Madrid siempre es ganarlo todo y Courtois tranquiliza a la afición dejando claro que tienen hambre: "Sabes que cuando estás en el Madrid siempre van a hablar del equipo, aunque gane. Siempre hay cosas que decir. Por eso el Madrid es el Madrid. Al final es lo que se encuentran en el campo el uno con el otro. El año pasado jugábamos con 4-4-2, este con 4-3-3 y al final todo el mundo se tiene que encontrar. Es el míster el que nos ayuda, el que nos pone vídeos, charlas. Entrenamientos para mejorar, para estar mejor. Creo que cada vez nos asociamos mejor arriba. Todo el mundo aporta, y todos están contentos y felices".

Courtois ha empezado la temporada de la mejor manera posible con paradones espectaculares, como la mano salvadora que hizo ante el Stuttgart en el último partido de la Champions (3-1).