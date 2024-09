El Girona se estrenó en la Champions con una cruel derrota ante el PSG por 1-0 en el Parque de los Príncipes tras un tremendo error de Gazzaniga en el minuto 90. Eso hizo que el partidazo defensivo del Girona se quedase sin premio y arrancan la Champions con una dura derrota.

Este es el gol:

La mala suerte del Girona. El tanto en propia meta de Gazzaniga en el 90' para dar la victoria al PSG.#LaCasadelFútbol #UCL pic.twitter.com/2NoIrIyU5u — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 18, 2024

El gol recuerda al mítico fallo de Arconada en el Francia-España del 84. En esa final de la Eurocopa, el portero español también vio cómo el balón pasaba por debajo de su cuerpo, precisamente en el Parque de los Príncipes.

Este fue el gol a Arconada:

Este gol de Platini a Arconada, marcó la final de la Eurocopa de 1984. Pero pese a ese desenlace.... pic.twitter.com/fvUgPwszY9 — futbolretro.es (@futbolretroes) March 5, 2024

Eso sí, Míchel, técnico del Girona, salió en defensa de su arquero: "Los errores forman parte del juego y Gazzaniga ha hecho tres paradas increíbles que no habían salvado, los errores son perdonables, la falta de actitud no (...) Ese error es mío. Le he dado la enhorabuena y tiene toda nuestra confianza".