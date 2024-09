"Si pudiera evitarlo, lo evitaría. No lo hago porque en los contratos que se firman con los clubes obligan al entrenador a hablar". Estas son las palabras del último desafío de Luis Enrique a la prensa. El entrenador del PSG, con su tono jocoso habitual, ha lanzado este mensaje a los periodistas cuando le han preguntado por su relación con los mismos.

"Si ahora mismo me dices, firma un papel y no vuelvo a hablar con la prensa y me quitas el 25, es más, hasta el 50 por ciento del salario, lo firmo", comentó Luis Enrique en la previa del choque ante el Rennes.

Este fue el momento:

💸 Luis Enrique, dispuesto a perder el 50% de su salario por no hablar con la prensa. 💬 "Si me das un papel lo firmo". pic.twitter.com/GyDZ6gCinI — Migrantes del Balón (@migrantesbalon) September 26, 2024

"A mí me gusta hablar, nunca he acortado una conferencia de prensa, me encanta y puedo hacerlo en varias lenguas, mal, pero lo hago", recalcó en la misma conferencia para suavizar el ambiente.

Sobre la huelga de futbolistas, Luis Enrique cree que en Francia tienen mejores condiciones: "Creo que tiene razón, pero en Francia tenemos un mejor panorama que el de Inglaterra o España, ellos tienen más partidos. En mi situación no me puedo quejar".