En Francia no se han tomado nada bien que Kylian Mbappé no haya ido con la selección gala para quedarse haciendo una mini pretemporada en el Real Madrid, pero peor ha sentado que en este parón, el 9 madridista haya sido pillado de noche sabática en Suecia.

Kylian Mbappé no formó parte de la última victoria de Francia sobre Israel por 1-4 en la Liga de Naciones y tampoco estará en el segundo choque de los galos en este parón de selecciones. Como capitán, muchos franceses le exigían su presencia allí.

Kylian Mbappe a été aperçu en discothèque à Stockholm, en Suède, lors d'Israël - France en Ligue des Nations hier soir. 🪩 « Bien manger, bien dormir. » 🙄 (📸 @sportbladet) pic.twitter.com/jY37KYj3n9 — Foot Mercato (@footmercato) October 11, 2024

El futbolista del Real Madrid, por otro lado, ha sido pillado por el medio sueco SportBladet disfrutando de la noche de Suecia. Según las imágenes, Mbappé estuvo en una exclusiva discoteca de Estocolmo. Mbappé portó una mascarilla negra para evitar ser reconocido aunque su jugada no salió bien. En Francia, la prensa ha sido muy crítica con Kylian llegando a comentar que se estaba riendo del combinado nacional o que su compromiso con el mismo no era ni mucho menos el adecuado.

Sí salió en su defensa a principio de la semana el seleccionador de Francia, Didier Deschamps: "Es cierto que no estaba en las mejores condiciones, por diferentes motivos que no voy a precisar, pero no tengo dudas sobre su implicación con la selección. Acababa de llegar a Madrid, no había tenido una buena preparación...".

Mbappé seguirá su pretemporada en Madrid tras disfrutar de estos días de descanso y ya piensa en el Celta-Real Madrid de la semana que viene.