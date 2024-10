Mascherano desmiente por fin la gran leyenda urbana sobre Messi

Siempre se ha dicho, de boca de algunos exjugadores azulgranas, que el Barcelona tenía prohibido a sus futbolistas realizar entradas fuertes en los entrenamiento a Lionel Messi. Todo para proteger a su gran estrella de lesiones.

Pues bien, uno de los defensas más duros que ha compartido vestuario con Leo, Javier Mascherano quiso desmentir esta leyenda urbana sobre Messi en una entrevista en el canal de YouTube ‘Shoot for Love’.

"No es verdad que no pudiéramos entrar fuerte a Messi. No necesitas hablarlo. Si quieres ganar, no puedes tener cuidado con el mejor", comentó el argentino.

El jefecito, como se le conocía, añadió más detalles sobre los entrenamientos en Can Barça: "En el Barcelona jugábamos torneos cortos, tres equipos y con cinco goles eras el campeón. A veces, cuando decidía que teníamos que terminar el partido, marcaba cinco goles él solo. Hacía un equipo para ganar y se acababa el entrenamiento temprano".

Mascherano sigue su carrera en el fútbol desde los banquillos y ahora mismo es seleccionador sub-21 de Argentina.