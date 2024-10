El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que el seleccionador español, Luis de la Fuente, hizo "lo correcto" desconvocando a Lamine Yamal por sus molestias durante la concentración con la selección, además de confirmar que Dani Olmo, Fermín López y Gavi están "listos" para jugar y que Iñaki Peña seguirá siendo el portero titular del equipo.

"Puede que Lamine juegue, esta es nuestra idea. Todavía nos queda un día de descanso y los tratamientos que ha recibido le han ido muy bien. También queremos dar las gracias al seleccionador, que creo que ha tomado una decisión adecuada que nos ha ayudado mucho a nosotros y obviamente a Lamine. Es una decisión en beneficio de Lamine. Está listo para jugar mañana", señaló Flick en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga EA Sports que los culés jugarán este domingo frente al Sevilla en el Estadio Lluís Companys (21:00 horas).

Además, el germano reconoce que la decisión del técnico riojano tuvo que ser complicada. "Yo también he estado del otro lado, no es fácil para los seleccionadores. Es un jugador de altísima calidad y jugar para su país es un gran honor. Lo que hizo el entrenador de la selección es lo correcto, es lo que hay que hacer, cuidar al jugador y cuando necesita descansar, que descanse", indicó.

Por otra parte, confirmó que Dani Olmo, Fermín López y Gavi "están listos" para jugar ante el Sevilla.

Respecto a la portería, confirmó que Iñaki Peña seguirá siendo titular por delante del polaco Wojciech Szczesny. "No hay motivo para cambiar que Iñaki juegue mañana", dijo, descartando que se puedan turnar bajo palos. "No es lo que tenemos en mente. Uno nunca sabe lo que va a acabar aconteciendo. Iñaki jugará mañana y el miércoles, este es el plan que tenemos, pero no sabemos qué puede pasar mañana o el miércoles. Confiamos en él, lo está haciendo bien. Estamos contentos de que Szczesny esté listo también para jugar", añadió.