El Real Madrid se planta ante el desprecio del Balón de Oro: "No vamos donde no se nos respeta"

Profundo malestar en el Real Madrid el Grupo Amaury —editor de L’Équipe y France Football—, que es el encargado de entregar el Balón de Oro de este año, tras conocer que el prestigioso galardón va a recaer en Rodri Hernández, centrocampista internacional español del Manchester City, y no en el delantero brasileño Vinícius Júnior.

Un nuevo mazazo para el madridismo, 48 horas después de perder el Clásico liguero del Santiago Bernabéu frente al FC Barcelona (0-4). El hecho de que Vinícius no gane finalmente el Balón de Oro, después de haberse erigido en uno de los mejores futbolistas del mundo en los últimos meses, ha encendido la ira del club blanco, que se muestra estupefacto por esta decisión.

Ni Vinícius ni nadie del Madrid han viajado a París para la gala de esta noche en el teatro de Chatelet. Se sienten ninguneados por Amaury, y por eso quiere mostrar su total indignación con lo ocurrido.

En declaraciones facilitadas a Libertad Digital, el club explica que "si los criterios de adjudicación no dan como ganador a Vinicius, esos mismos criterios deberían dar como ganador a (Dani) Carvajal", que al igual que Rodri ganó la Eurocopa de Alemania con la selección española el pasado verano, con el añadido de que Carvajal ganó la Champions con el Madrid en la final frente al Borussia Dortmund (y, por tanto, Rodri no).

"Como no ha sido así, está claro que el Balón de Oro de la UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no va donde no le respetan", sentencia la entidad merengue.