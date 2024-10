Jaume Costa, defensa valenciano de 36 años que milita en las filas del Albacete Balompié en LaLiga Hypermotion, ha hablado en COPE Baleares sobre la tragedia que está asolando a buena parte de España a causa de la DANA.

El lateral no había viajado con su equipo al compromiso de Copa del Rey ante el CE Europa debido a una lesión. La tragedia le pilló por sorpresa en Valencia: no había ninguna alerta y se metió en la carretera con la intención de regresar a Albacete, pero se vio atrapado durante casi cuatro horas con el susto en el cuerpo.

"Bajé a Valencia a ver a los niños y a la vuelta no me enteré de nada y me pilló cuatro horas en la carretera en mitad de la nada, volviéndonos locos, pero gracias a la policía pudimos volver a casa (...) Nada más salir, sobre las 19:30 horas, estaba todo cortado, estuvimos ahí sin saber qué pasaba, ya no llovía. Había gente que volvía andando y ya les preguntamos qué pasaba; nos decían que un kilómetro más allá estaban los coches flotando, que habían salido por la ventanilla del coche y andaban hacia Valencia porque habían perdido los coches", relataba al jugador, que no escatimó críticas hacia las autoridades y la clase política por esta situación.

"Cuando se alertó eran ya sobre las ocho de la tarde y estábamos en la carretera. Llevaba desde las ocho menos cuarto en la cola, cuando escuché la alerta a las ocho me asusté. Y cuando estaba durmiendo esta mañana volvió a sonar", comenzó diciendo el lateral, que acabó señalando directamente a la clase política.

"¡Con toda la tecnología que hay! Me da rabia, me gusta leer la política y están todo el día discutiendo y cuando pasan este tipo de cosas, que es lo realmente lo importante, cuando pueden salvar vidas y realmente pueden ayudar a las personas, tardan en hacerlo. Cuando tienen que estar no están. Luego tenemos que verles pelearse por chorradas que no nos incumben", prosiguió.

"No soy ni de izquierdas ni de derechas, soy gris, y a mi Carlos Mazón (presidente de la Comunidad Valenciana) me gusta mucho pero aquí se ha equivocado. Tendrían que haber avisado mucho antes. Y luego leo a Irene Montero diciendo que condolencias por las fallecidas... y los fallecidos ¿qué?.Sinvergüenza", señala.

La urgencia es salvar vidas, acompañar a las personas afectadas y arropar a los seres queridos de las fallecidas. Mañana será prioritario asumir responsabilidades por eliminar servicios públicos de emergencia o permitir que la gente fuese al trabajo poniendo en riesgo su vida — Irene Montero (@IreneMontero) October 30, 2024

"Quiero decir que la política hoy en día son la mafia de España, son unos mafiosos y unos corruptos y los perjudicados somos los ciudadanos. Cuando tienes que salvar vidas no las salvas. Gracias a Dios a mí por ahora no me ha afectado, tengo muchos amigos en Silla (Valencia), pueden haber pasado cosas. He visto vídeos con gente con sus coches inundados. Para eso tienen que estar los que nos gobiernan, no para estar discutiendo, que si somos machistas que si somos de derechas o de izquierdas. Tienen que estar para las cosas importantes", finalizó Jaume Costa.