La respuesta de Simeone sobre la polémica del Balón de Oro

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha comparecido ante los medios en la previa del choque copero entre el Vic y el conjunto rojiblanco. Lo primero que ha hecho el entrenador colchonero es mandar un mensaje de ánimo a los afectados por la DANA sufrida en parte del territorio español.

"Nuestras condolencias a toda la gente de Valencia en este momento tan duro, acompañar a las familias", comentó el Cholo Simeone.

Posteriormente, el Cholo valoró la eliminatoria de Copa y lo que supone para los menos habituales: "Si no me equivoco sólo pueden estar tres en el campo. Cuatro. No hay muchas posibilidades de ver a tantos, usaremos a los que pueden ayudar y trataremos de sacar la eliminatoria".

También le preguntaron a Simeone por el Balón de Oro a Rodrigo y no a Vinícius: "Soy muy respetuoso con las decisiones de las personas y cada uno sabe cómo se comporta. Estoy feliz por Rodrigo, se lo merece. Increíble, estuvo una temporada con nosotros pero dejó un registro muy bueno. Eligió muy bien irse al City porque ha logrado cosas buenísimas y crecer como futbolista. Nos dio mucho y es muy merecido. Para los mediocampistas, es bueno que se reconozca ese trabajo que pasa desapercibido".

Cabe destacar también la reacción del Cholo cuando le preguntan por tener mano dura con la plantilla: "Siempre pensé que el latigo no existe, es de tiempos pasados. La gente se relaciona hablando, por sentirse representada en lo que hace desde el juego y es el camino. No busco otra cosa que evolucionar con lo que hacemos bien. No creo que un futbolista se olvide de jugar a la pelota o de hacer goles, hay que dar tranquilidad para que se sientan fuertes. El látigo es algo que quedó muy atrás".