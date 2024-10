Klopp habla con Kroos en su podcast... ¡Y ataca sin piedad a Sergio Ramos!

Jurgen Klopp, exentrenador del Liverpool y del Borussia Dortmund cree que Ramos "no es un buen compañero" y así lo ha dejado claro en una charla en el podcast que comparten los hermanos Kroos, Toni y Félix. El alemán, que ahora trabaja para Red Bull, se quedó muy a gusto en contra del sevillano. Mencionó por supuesto la jugada con Salah en la final de la Champions que ganó el Real Madrid y que empezó con lesión del egipcio por una "llave de judo" de Ramos.

"Si lo vuelves a ver y no eres del Real Madrid piensas que es despiadado y brutal. Si juntas todas las acciones de Ramos, y he visto fútbol desde que tenía cinco años, verás que pasan muchas cosas con Ramos. Creo que en una situación como la de Ramos con Salah alguien necesita juzgarla mejor. Con el VAR es una situación que debes volver a mirar... Fue despiadado. No creo que Mo se hubiera lastimado siempre en esa situación. Esta vez no tuvo suerte. No estoy seguro si será algo que volvamos a ver: darle un codazo al portero, derribar a un rival como un luchador en el centro del campo y luego ganar el partido", comentó Klopp.

Además, el exentrenador del Liverpool y del Borussia Dortmund cree que Ramos "no es un buen compañero". Y ojo al propio Kroos, que también dejó un dardo: "Sergio Ramos dijo muchas cosas que no me gustaron. Como persona, no me gustaron sus reacciones. En la final del año anterior contra la Juventus, fue responsable de la tarjeta roja para Cuadrado. Lo tocó un poco e hizo un gran acto de eso. Nadie habló de eso después". Eso sí, Kroos llevó la contraria a Klopp: "Sergio es buen compañero de equipo".

Klopp mantuvo su discurso durante el diálogo y reiteró que no ve en Ramos a un jugador limpio: "¿Es realmente un buen tipo el señor Sergio Ramos? No es mi jugador favorito. La acción fue brutal. Por supuesto, él no puede saber que le está fastidiando el hombro, pero todos sabemos que lo aceptó muy felizmente. Nunca pude entender esa mentalidad, nunca tuve jugadores así y, cuando lo estuve, me aseguré de que se fueran".