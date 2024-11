Un valencianista arriesga la vida por su colección de camisetas tras la DANA

Mucha gente se empeña en decir que el fútbol es un deporte de once contra once dando patadas a un balón. Pero no somos realmente conscientes de lo que representa el fútbol hasta que pasamos por momentos como los que está atravesando nuestro país.

Para muchas personas supone una distracción durante el fin de semana de lo que ha sido la semana de trabajo. Muchas veces, el hecho de acudir a un partido es un motivo de relación con la familia o amigos con quienes se tienen los abonos y con quienes se disfruta en grupo cada vez que hay un gol.

Pero muchas otras veces, supone una distracción, en este caso para los niños. En una situación en la que no deberían haberse visto afectados, muchos niños se han quedado sin nada, con calles y casas llenas de barro.

Sin embargo, hemos podido ver cómo la cara de los niños cambiaba por un momento cuando encontraban un balón y se ponían a jugar en las calles de una Aldaia completamente embarrada. Para esos niños, el problema dejaba de ser la DANA y se convertía en quién marcaba el mejor gol del "partido".

💚Los niños vuelven a jugar en Aldaia (Valencia) Entre tanta tristeza y desolación, una imagen que nos llena de esperanza y alegría. 🤳 offcharlie23 pic.twitter.com/hmr8SHC9IO — Fundación Toro Lidia (@ftorodelidia) November 4, 2024

Daba por perdida su colección de camisetas del Valencia

Otro de los casos que nos alegran el corazón es el de José Ponce, un distinguido coleccionista de camisetas del Valencia CF. En julio, él pensaba que ya había vivido su peor momento cuando su inquilina ocupó su propia casa, negándole así el acceso a su vivienda y a la renta de la misma.

Fue entonces cuando el afamado coleccionista tuvo que trasladar toda su vida a una furgoneta y, con él, su gran colección de camisetas. De ahí, pasó a un trastero en Alfafar –justamente una de las zonas más afectadas por la DANA– en la planta -1.

José Ponce se dio cuenta entonces de las consecuencias de este terrible suceso. En su caso, se trataba de un tema material, pero en el que tenía mucho dinero, tiempo y cariño invertido. A pesar de ello, puso en riesgo su vida yendo de noche a Alfafar, justamente una de las zonas donde se han producido más robos aprovechando la oscuridad para saquear.

José Ponce es coleccionista de camisetas de Valencia. Perdió varias de sus casacas por la DANA que afectó a la región. Se arriesgó para recuperar algunas y en sus redes sociales (@PonceRoda) publica un seguimiento de cómo está el reacondicionamiento de sus reliquias. pic.twitter.com/YBPEi4HI8V — VarskySports (@VarskySports) November 3, 2024

Él mismo relataba que, cuando iba a salvar sus camisetas, el agua le llegaba hasta las rodillas, algo muy peligroso dada la gravedad de la situación de todos estos días. Solo el hecho de recorrer tantos kilómetros y en esas condiciones, sin luz, representa toda una temeridad, pero finalmente, por suerte, todo salió bien.

Más de 40 camisetas recuperadas

José ha conseguido rescatar, de momento, 40 camisetas del Valencia, pero él mismo dice que todavía le quedan muchas más por salvar. Asimismo, el coleccionista relataba la dificultad de regresar a su casa con el peso de las camisetas mojadas y embarradas, admitiendo que llegaban a pesar hasta el triple de lo que pesan normalmente.

Lo bueno de todo esto es que desde el Museo Legends de Madrid ya se han puesto en contacto con él para ayudarle a limpiarlas a través de una lavandería especializada. Aunque todo hace indicar que, finalmente, será la Asociación de Futbolistas del Valencia CF y Fernando Giner quienes se encarguen de hacer que las reliquias recuperen su color original