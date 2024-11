Cristiano Ronaldo empieza a ver más pronto que tarde el final de su carrera. El astro portugués, que cumplirá 40 años el próximo mes de febrero, sigue rindiendo a buen nivel en el Al Nassr de Arabia Saudí y acude a todas las convocatorias del técnico de la selección lusa, el español Roberto Martínez.

En junio de 2023 se convirtió en el primer jugador que alcanzaba la cifra de 200 partidos internacionales con la selección portuguesa, en un encuentro contra Islandia en el que marcó el gol de la victoria en el minuto 89. Ahora suma 216 encuentros como internacional y a buen seguro que llegará a los 218 en los dos próximos compromisos de Portugal, los días 15 y 18 de este mes frente a Polonia y Croacia, respectivamente, en las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Tras sus 200 internacionalidades, Ronaldo ha recibido el premio de la Quina de Platino por parte de la Federación lusa y aprovechó para hablar sobre todos estos temas que rodean su futuro.

Cristiano aprovechó para recordar sus comienzos como futbolista profesional, hace ya más de dos décadas (14 de agosto de 2002, vistiendo la camiseta del Sporting de Portugal). "Es curioso. Cuando llegué a la selección con 18 años, tenía un sueño: hacer mi debut. Luego pasé a los 25, más tarde a los 50... entonces me planteé que por qué no llegar a 100, un número redondo, de tres dígitos. Entonces comencé a pensar que por qué no 150 y 200. Para mí es una gran sensación", ha dicho.

Además, CR7 reivindica el valor de la selección, afirmando que "después de jugar en tantos clubes, de ganar tantos trofeos, Ligas de Campeones, Balones de Oro, FIFA... no hay nada mejor que representar a tu país". Y no sólo eso, sino que deja un recado a quienes no lo ven así: "Representar a toda la cultura, a tus hijos, a tu madre, a tu padre, a tus mejores amigos. Me siento decepcionado con algunos jugadores que no quieren jugar con la selección nacional".

Ya no sólo al equipo de fútbol, sino que también reivindica a toda la nación: "Escucho a mucha gente decir que Portugal es un país pequeño. Portugal es un país grande. Tenemos que pensar así, tenemos que pensar que lo tenemos todo sin importar el tamaño del país. La infraestructura, los estadios, los magníficos entrenadores que tenemos, el potencial de los jugadores...", dejando también otro enigmático mensaje: "Solo nos falta limar algunas asperezas y pensar que, algún día, seremos grandes".

El objetivo de los 1.000 goles

Cuando se habla de Cristiano Ronaldo, se habla de su gran objetivo de llegar los 1.000 goles. El actual jugador del Al Nassr lleva de momento 908 tantos. "Dije públicamente que quería alcanzar mil goles y parece que ahora solo quiero alcanzar los mil goles. Mi objetivo es vivir el momento y ver cómo responden mis piernas. Si viene el mil, genial. Si no, nadie ha marcado más goles que yo tampoco, así que...", señala al respecto.

"Si llegan los 1000 goles, bien.

Pero también si no viene,

Sin embargo, no tuvo miedo a reconocer que quizás no le quede tiempo a llegar: "No tenemos que pensar a largo plazo, yo ya no puedo pensar a largo plazo. Eso es todo, vivir el momento, disfrutar el momento".

Sigue teniendo una enorme voracidad de cara a puerta, con 10 goles en 15 partidos esta temporada en su club. Sin embargo, todavía está a más de 90 goles de ese número redondo y mágico que nadie ha alcanzado en su carrera, al menos de manera oficial.