La brutal agresión que sufre el Vasco Aguirre en Honduras: le abren la cabeza con una lata

Brutal agresión la que sufrió el seleccionador mexicano el ‘Vasco Aguirre’ en la madrugada del viernes después de que su equipo sufrió una derrota por 2-0 ante Honduras gracias a un doblete de Luis Palma en el partido de ida por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Fue tras el pitido final cuando el Vasco iniciaba su camino para despedirse del entrenador de Honduras Reinaldo Rueda y de todo el cuerpo técnico de la selección hondureña, recibió un terrible golpe en la cabeza con una lata llena que fue lanzada desde la grada y que produjo un corte profundo que le hizo sangrar abundantemente. El seleccionador mexicano no reaccionó e incluso se ve en las imágenes que pese a el sangrado, Javier Aguirre salió tranquilo del campo con dirección a los vestuarios.

ATENCIÓN 🚨🚨 ¡Le revientan la cabeza a #JavierAguirre al terminar el partido Honduras VS México! 😱🚨 pic.twitter.com/zeX9vOVGZF — Chema Téllez (@SoyChemaTellez) November 16, 2024

Aguirre, que se marchó impasible con la cara cubierta de sangre a los vestuarios, le quitaba hierro a la acción en la rueda de prensa posterior al partido:

"Esto es fútbol, y de lo otro no tiene ni caso mencionarlo porque no soy de quejarme. Me duele mucho más da la derrota porque mis jugadores no merecían irse con el 2-0. El principal responsable soy yo, pero esto es fútbol y la fortuna es que el martes tenemos otro partido en casa para tratar de revertirlo, trataremos de organizarnos y ordenarnos mejor para tratar de darle la vuelta al marcador".

México aprovechará su condición de local para tratar de revertir la situación en el partido de vuelta que se jugará el 19 de noviembre en el estadio Nemesio Diez de Toluca.

El que si puso el grito en el cielo fue el seleccionador hondureño, Reinaldo Rueda: "Con tristeza por todo lo que pasó al final, la verdad que esto no puede volver a suceder ni aquí ni en ningún estadio de Honduras ni del mundo. Estoy triste porque es un ser humano, porque así como golpearon al profe me pueden golpear a mí porque él me fue a saludar en el momento, yo ya lo he vivido en carne propia y no puede pasar eso. Presentarle disculpas a toda la delegación de México, a todo el pueblo mexicano, al profesor Aguirre porque eso no puede suceder y menos en nuestra sociedad".