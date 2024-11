Barça 4-Colonia 1: la gran noche de Fusté

Todos los futbolistas, ya sean estelares o humildes, han tenido en el curso de su carrera deportiva un gran día, o una gran noche, como cantaba Raphael. Josep María Fusté Blanch (Liñola, Lérida,15 de abril de 1941- Barcelona, 20 de abril de 2023), una de las grandes figuras de los años 60, referencia del Barça en aquella década estéril, campeón de la Eurocopa de 1964 y mundialista en Inglaterra’66, no fue una excepción. En su caso, ese partido mágico fue nocturno, y le llegó ya en plena madurez, corría la primavera de 1969, encuentro de vuelta de semifinales de la Recopa, en el Camp Nou y frente al Colonia alemán.

El ’noi’ de Liñola

Fusté, procedente de una pequeña localidad de la Cataluña interior, con un más que previsible futuro de payés, había comenzado a destacar en el Juvenil azulgrana, con el que fue campeón de España en 1959. Un año más tarde, tras pasar por el equipo amateur del Condal, va a ser cedido a Osasuna, donde completará dos magníficas campañas que le llevarán incluso a la Selección "B". En el 62 el Barça le repesca, y después de una primera temporada irregular, a la siguiente ya es pieza indiscutible por banda izquierda, ora luciendo el ‘6’, el ‘10’ o el ‘11’. Jugador muy completo, reunía técnica, trabajo y llegada, convirtiéndose junto con Chus Pereda en el auténtico motor del conjunto catalán.

Campeón de la Eurocopa del 64 y mundialista

El 11 de marzo de 1964 el seleccionador nacional Pepe Villalonga le hace debutar con el combinado absoluto en partido contra Irlanda, valedero para la Eurocopa. Marca incluso un gol, y toma parte en la fase final de dicho torneo, tanto en la semifinal contra Hungría como en el encuentro culminante ante la Unión Soviética. Al año siguiente es campeón del Mundo de selecciones militares, y en 1966 Villalonga le incluye de nuevo entre los 22 expedicionarios a tierras británicas, participando en el último choque de la fase de grupos contra la RFA, donde su gol -que abrió el marcador- sería a la postre inútil, superado por las dianas de Emmerich y Uwe Seeler.

A partir de entonces su rendimiento va a tornarse irregular, lo cual le supone no volver a las convocatorias de la selección. Sigue siendo titular en el Barça, pero parece que su mejor momento ya ha pasado. Tras ganar la Copa del Generalísimo de 1968, la de la famosa ‘Final de las botellas’, va languideciendo paulatinamente, pero las semifinales de la Recopa, con el potente Colonia alemán como adversario, propiciarán su renacimiento.

Un sorprendente hat-trick

En la ida, en terreno germano, Fusté aporta un gol al esperanzador empate a dos, pero será en la vuelta, ante su público, donde toque el cielo. Es el sábado 19 de abril de 1969, y a las órdenes del colegiado italiano signore Sbardella, el Barça -dirigido desde el banquillo por el técnico catalán Salvador Artigas- forma de la siguiente manera: Sadurní; Franch, Torres, Eladio; Rifé, Zabalza; Pellicer, Zaldúa, Martí Filosía, Fusté y Rexach.

La primera mitad concluye en tablas. Se adelantó el cuadro barcelonista merced a un gran remate de cabeza de Martí Filosía, pero a continuación igualan los renanos. Y es en la reanudación cuando se va a producir el ‘Festival Fusté’. En el minuto 53 recupera con tenacidad un balón, combina con su compañero Rifé, que se lo devuelve, y empalma un tiro raso que bate al portero alemán, desequilibrando el marcador, mientras en las gradas flamean pañuelos saludando su sensacional jugada. Y en el 66’ aprovecha una indecisión defensiva de los germanos para rematar de imparable volea y conseguir el 3 a 1, abriendo ya brecha. Finalmente, en el 78’, Rexach bota un saque de esquina, Martí Flosía mata el balón de cabeza, y Fusté empalma otra nueva volea, que desata la locura en todo el Camp Nou y coloca el 4 a 1 definitivo en el marcador, clasificando al Barça para la final de la Recopa, que se disputaría el 21 de mayo de 1969 en el estudio St.Jakob de Basilea, frente al Slovan de Bratislava, entonces perteneciente a Checoslovaquia, un conjunto completamente desconocido por estos pagos.

De nuevo internacional

Este triunfal partido le sirve a Fusté para volver a la selección española con todos los honores. Ya sin opciones nuestro combinado nacional de cara al Mundial de México’70, la RFEF sustituye al Doctor Toba por un triunvirato formado por los entrenadores de los tres equipos que comandaban entonces la clasificación de Primera: Miguel Muñoz (Real Madrid), Luis Molowny (Unión Deportiva Las Palmas) y Salvador Artigas (Barça). Fusté es convocado de nuevo, y actuará en los ya intrascendentes encuentros contra Yugoslavia -en el propio Camp Nou- y Finlandia, disputado este último una vez concluida la temporada oficial, y saldado con un infamante 2 a 0 a favor de los nórdicos. Es la octava y última de sus internacionalidades con la Absoluta, con un muy meritorio bagaje de tres tantos marcados.

Decisivo en la gran final copera del 71

En la temporada 69-70, con el fichaje de Marcial Pina, su peso específico dentro del equipo irá bajando, circunstancia en la que las lesiones también tendrán algo que ver. Y esa tendencia se va a acentuar en la campaña siguiente, en la que acaba por desaparecer del equipo titular, aunque -la veteranía es un grado- será repescado a última hora. Su canto del cisne llega, no obstante, en la final de la Copa del Generalísimo frente al Valencia, flamante campeón de Liga. No sale en el once inicial, pero la lesión de Marcial le permite saltar al terreno de juego, y su aportación va a ser decisiva. Con 2 a 0 en contra, ya en la segunda mitad, acorta distancias de certero tiro libre, y en la prórroga deshace el empate a tres filtrando un gran pase a Alfonseda, quien consigue así el gol de la victoria.

Con 30 años cumplidos, en su última temporada y a las órdenes del prestigioso técnico neerlandés Rinus Mchels, su papel será ya testimonial, actuando tan sólo en un puñado de partidos, la mayoría incompletos. De modo que, pese a contar únicamente con 31 años, Fuste toma la decisión de retirarse del fútbol, tras una década haciendo carburar al Barça, con un balance de 277 partidos oficiales disputados, y 72 goles en su haber, habiendo conquistado tres Copas del Generalísimo y una Copa de Ferias.

Despedida en Alicante

El 30 de agosto de 1972 se le brinda un cariñoso y emotivo homenaje en el Camp Nou, con el Ferencvaros húngaro como rival (2-2), pero unos días más tarde sorprende a todos al aceptar una oferta del Hércules de Alicante, en Segunda División, donde se reunirá con su compañero de tantos años en el Barça Eladio Silvestre. Allí va a cumplir su última temporada en activo, como titular, colgando definitivamente las botas al finalizar la campaña 72-73.

Presidirá la Agrupación de Veteranos del club azulgrana entre los años 1976 y 1989, disputando más de quinientos partidos en su equipo. Va a ser precandidato en las elecciones de 1989, enfrentándose a José Luis Núñez, y mucho más tarde asesor deportivo de Sandro Rosell a partir de 2010, junto a otros ilustrísimos como Charly Rexach o Tarzán Migueli. Falleció en Barcelona el 20 de abril de 2023, poco después de su 82 cumpleaños, en un año verdaderamente aciago para los campeones de la Eurocopa del 64, que vio también partir a sus compañeros Olivella, Amancio y Luis Suárez.