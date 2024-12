Pep Guardiola atraviesa el peor momento de su carrera deportiva. La nefasta racha de resultados-siete partidos consecutivos sin conseguir la victoria- inundad de nerviosismo y dudas a un entrenador que está superado completamente por una situación a la que parece no encontrarle respuestas. Tras perder, en un partido clave para el devenir de la Premier League, en Anfield ante el Liverpool por 2-0, Guardiola sacó la patita cuando parte de la afición local le dedicó una serie de cánticos que hacían alusión a su mal momento en el banquillo del equipo de Mánchester.

El entrenador catalán, que en extrañas ocasiones se ha encarado con la grada a lo largo de su carrera, se giró hacia esos aficionados que le cantaban y comenzó a hacerles el gesto del seis con los dedos de sus dos manos. De esta forma, Guardiola hacía referencia a las seis Premier League que ha conquistado con su City.

You're getting sacked in the morning 🎶 #LFC pic.twitter.com/HSxCcpOIQK

Guardiola está sacando su verdadero yo ahora que le viene mal dadas. Y eso le está dejando retratado.

Tras el partido, Guardiola quedó, como siempre hace, quedar bien e intento sacar su lado más sarcástico cuando le preguntaron sobre los cánticos "Te van a despedir mañana" de parte de la afición Red:

¡Es que ahora en todos los estadios me quieren despedir! ¡Por Dios! Excepto en Brighton... A lo mejor tienen razón. Quizás me deben despedir por los resultados que estamos teniendo. No me lo esperaba en Anfield. Además, con 1-0 no lo han hecho, pero con el 2-0... A lo mejor podríamos haberlo hecho nosotros en el pasado, cantar esa canción en el pasado, no ahora. Ahora es ser ventajista. No me lo esperaba de la gente de Liverpool, pero no pasa nada, forma parte del juego, lo entiendo y lo acepto