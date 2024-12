Muere la pareja de Fernando Cáceres al precipitarse de un séptimo piso: el exjugador era el único que estaba con ella

La pareja del exfutbolista Fernando Cáceres, Raquel Candia, ha muerto tras precipitarse a un patio interior desde un séptimo piso. Los hechos ocurrieron en el edificio en el que vivía en Ramos Mejía (Argentina) y la única persona que se encontraba en ese momento en casa era el exjugador de Real Zaragoza, Valencia y Celta de Vigo.

"Acaba de fallecer al caer a un patio interno. Es la pareja del ex futbolista Fernando Cáceres, desde 2009 en silla de ruedas. Están indagando a Cáceres por lo que pasó porque era la única persona que se encontraba con ella en el departamento", informaron en el canal de televisión Telefe Noticias.

La Policía Científica está investigando la muerte con tres hipótesis: femicidio, suicidio o accidente, según ha explicado Carlos Arribas, fiscal de Homicidios de La Matanza.

"No descartamos ninguna hipótesis, es muy prematuro. Trabajamos sobre el escenario del hecho. No tenemos nada sobre una tercera persona", ha afirmado.

La Policía encontró a Fernando Cáceres en su cama y no en la silla de ruedas que tiene que utilizar desde que en 2009 sufrió una tragedia de la que sobrevivió milagrosamente. El 1 de noviembre, mientras conducía en su país, unos pandilleros le fueron a robar y le pegaron un tiro en la cabeza. La bala le entró por el ojo derecho (que acabó perdiendo) y sufrió una fractura en la base del cráneo. Estuvo en coma inducido varias semanas, pero salió adelante.

La familia de Raquel Candia acusa a Cáceres

Una prima de Raquel Candia declaró ante la prensa que "Nosotros no creemos que ella se haya tirado, como se dice en las noticias. Ella es la pareja de Cáceres, pero también sé que tiene conflictos con la hija y no sé si con su ex pareja. Pero yo no creo que ella se haya tirado. La relación empezó hace mucho con esta persona".

Uno de los hermanos de Raquel Candia dijo a la prensa, al respecto de la relación de la fallecida con Cáceres, que "era una relación bastante agresiva por parte de él. Hay testigos y vecinos de acá que nos contaron que hubo una violencia anteriormente y que se acercaron al balcón y la empujaron y cayó al precipicio... Es un femicidio... Fernando Cáceres la maltrató siempre, es una mala persona. Es inhumano".

"Hay un culpable. Mi hermana no se mató, a mi hermana la mataron", remarcó su hermano Manuel.

Cáceres, según ha podido saber de fuentes cercanas a su entorno Libertad Digital, tenía muchos problemas con la familia de su pareja por temas de dinero. El ‘Negro’ siempre tuvo que lidiar con gente de su entorno que quiso aprovecharse de él económicamente, no solo parejas, también su propia familia como primos y hermanos -viene de una familia muy humilde-. En los últimos meses se encontraba lúcido y animado.