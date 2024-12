Pintinho, cuatro goles, y una tarde para la historia del Sevilla

El 13 de diciembre de 1981 Carlos Alberto Gomes Montero, más conocido como Pintinho, vivía una tarde gloriosa, épica, eterna. Para él, y para todo el sevillismo. Cuatro goles le endosaba al Zaragoza en La Romareda para la victoria de su Sevilla (1-4). Cuatro tantos que culminaban una exhibición colosal, una de las mejores actuaciones individuales en los 135 años de historia del club andaluz. Una actuación aún hoy recordada.

Era aquel Sevilla un equipo que llegaba con urgencias a Zaragoza. La derrota la semana anterior en casa ante el Hércules (0-1) había provocado el cese de su entrenador, Miguel Muñoz. Manolo Cardo, ascendido del filial, era su sustituto. La primera papeleta, complicada: visitar un equipo que se encontraba cuarto en la clasificación. Que se mantenía invicto en casa hasta la fecha. Que contaba con futbolistas de la talla de Jorge Valdano, Amarilla, Señor o Pichi Alonso.

La solución de Cardo para darle la vuelta al equipo era sencilla, pero arriesgada: darle la manija a Pintinho. Darle libertad en la zona de ataque sevillista, alejado del estilo encorsetado al que le había sometido su anterior entrenador.

Y el futbolista brasileño responde con creces. A los 20 minutos ya había logrado un doblete. El primero de ellos, de una bellísima factura, con un gran recorte y un mejor disparo desde más de 30 metros. El segundo, con otro zurdazo desde fuera del área. Valdano acorta distancias, pero de manera inmediata Pintinho logra el 1-3, con un remate a portería vacía. Nada más arrancar la segunda mitad, ahora desde el punto de penalti y con la diestra, el brasileño culmina su obra maestra y certifica la victoria sevillista.

Cuatro goles, para darle la vuelta a un equipo que a partir de entonces mira hacia arriba. Será finalmente séptimo en la clasificación, tras encadenar 8 victorias en las últimas 11 jornadas. Logra así su clasificación para la extinta Copa de la UEFA. Un cambio de dinámica liderado por la magia de Pintinho, que termina la temporada con 11 tantos, y sobre todo por aquella exhibición en La Romareda hace justo 44 años.

¿Pero quién era Pintinho?

Nacido en Río de Janeiro el 25 de junio de 1955, Carlos Alberto Gomes Montero da sus primeros pasos con el balón en el América de fútbol sala, un equipo en el que trataban de dar cobijo a niños de una de las favelas más complicadas de la ciudad brasileña.

Pronto llama la atención del Fluminense, donde terminará por convertirse en todo un icono: 381 partidos disputados, 23 goles, y tres campeonatos cariocas, en 1973, 1975 y 1976.

En aquellos años llega a ser internacional con Brasil. Disputa los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Y la Copa América de 1979, en la que Brasil termina tercera. "No jugué por mi actitud el Mundial del 78 y del 82", declararía el futbolista tras su retirada.

Sería con el Flu con quien visitaría por primera vez España, para disputar diversos torneos veraniegos. Un Joan Gamper, un Trofeo Naranja, un Colombino... y es ahí cuando despierta el interés del Sevilla.

Su fichaje por el conjunto andaluz no se cierra de manera inmediata. De hecho, tiene que pasar una breve etapa en el Vasco da Gama, hasta que en enero de 1981 recala en Nervión. "Al principio, yo no quería, porque vivía con mi abuela y estaba delicada de salud, pero ella me convenció", confiesa.

Cuatro temporadas en el Sevilla, dos clasificaciones para la Copa de la UEFA -entonces todo un hito-, y grandes tardes de gloria más allá de la mencionada en La Romareda. Especialmente la vivida en el Pizjuán ante el PAOK griego en la competición europea. 4-0 fue el marcador final, con una actuación soberbia -gol incluido- del brasileño.

Aunque siempre fue Pintinho un futbolista irregular. Guadianesco. De luces y sombras. Alfredo Relaño escribiría en 1984: "Los dos vienen del otro lado del océano. Los dos saben guardarla, pisarla, burlarla y esconderla. A los dos les gusta más la noche que la mañana, más la farra que el entrenamiento. A ratos gozo y a ratos dolor de sus directivas y sus aficiones". Se refería, por supuesto, a Pintinho, y a Mágico González. Otro genio y figura.

Tras salir del Sevilla su deseo es quedarse en Andalucía, y ficha por el Cádiz. Pese a algunas buenas actuaciones, la cosa no va tan bien como esperaba. Será su última temporada en el fútbol español. Después, una breve experiencia en Portugal, en el Farense, y la retirada, con 32 años.

Ídolo sevillista, no tarda en regresar a la ciudad, donde reside desde entonces. Su hijo Carlos sigue sus pasos en el mundo del fútbol, aunque desde una posición distinta: es el Agente FIFA más joven de España.