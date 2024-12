Rafael Louzán, candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en las elecciones del próximo día 16, asegura que su rival Salvador Gomar "quiere el modelo Luis Rubiales" para dirigir el organismo y que él desea en cambio "el modelo de un tiempo nuevo, con la pacificación y la unión del fútbol español".

Durante la presentación de su programa "Unidos por el fútbol español" este viernes en Madrid, el presidente de la territorial de Galicia afirmó que en los últimos días han aumentado sus apoyos después de presentar el mayor número de avales (51), dijo que tiene fe ciega en que el Tribunal Supremo estime su recurso contra su condena por inhabilitación y añadió que el Gobierno, con él y con su equipo, "va a tener un aliado".

"Podemos tener opiniones diferentes pero creo que podemos trabajar todos en el bien del fútbol. El Gobierno debe respetar lo que decida el fútbol, el fútbol ha hablado, lo ha hecho en base a una orden ministerial que ha firmado el secretario de Estado para todas las federaciones. Si el próximo lunes los asambleístas me eligen lo primero es dirigirme al Gobierno y ponerme a su disposición. Hemos llegado a acuerdos con todo el mundo y vamos a llegar también con el Gobierno. Esto no va de partidos políticos, esto va de fútbol", apuntó.

Louzán explicó que Gomar primero comunicó por telegram que no iba a presentarse y que lo hizo a última hora con once avales de la territorial de Andalucía, cuyo presidente le había trasladado que sus avales no iban a ir para ningún candidato, aunque su vicepresidente José Manuel Molina Maza, "íntimo de Rubiales", los recogió y el martes pasado aparecieron avalando a Gomar.

"Cada uno debe sacar sus propias conclusiones. Yo soy muy esclavo de mis compromisos y en relación a la actuación de otros yo nunca actuaría así. He vivido momentos muy difíciles. Venir a la Federación e irme de vuelta era un trance muy difícil porque en aquellos tiempos era 'conmigo o contra mi'. Yo no he apoyado la candidatura de Rubiales y a partir de ahí ya saben cómo se procedía", indicó.

Tras insistir en que su candidatura es la más preparada para dirigir la RFEF y recuperar la estabilidad en el organismo, Louzán descarto tener una estrategia junto al otro candidato, el extremeño Sergio Merchán, que no ha hecho público su proyecto, y admitió haber hablado con Miguel Galán, presidente de la escuela de entrenadores CENAFE y responsable de numerosas denuncias contra la RFEF y sus anteriores presidentes.

"No hay estrategia con Merchán, es una persona con una calidad humana extraordinaria, le conocía desde hace unos cuantos años, en estos momentos es candidato, a veces parece que ha habido estrategia pero detrás de cada uno de nosotros no hay nadie. Con Galán me llevé hasta una grata impresión de lo que conoce el fútbol español y la defensa del colectivo de entrenadores. Hemos hablado mucho y seguramente tendremos que seguir hablando. Técnicos de la casa me trasladaron que hay cosas de la que se debía haber hablado antes con él que igual por falta de generosidad y humildad no se ha hecho", señaló.

Durante su presentación aclaró que su candidatura responde a la imposibilidad de hacerlo de Pedro Rocha, "por una situación injusta" por la inhabilitación de este, aunque reunió el consenso de la mayoría de los estamentos, y le trasladó su "cariño, aprecio y lealtad" después de que le pidiera en dos ocasiones que, si no le concedían a él la cautelar, Louzán asumiera el liderazgo.