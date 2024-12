Mudryk da positivo por dopaje y se enfrenta a una sanción de cuatro años

El futbolista ucraniano Mykhailo Mudryk, delantero del Chelsea FC, ha confirmado este martes haber proporcionado a la Federación Inglesa de Fútbol (FA) una prueba de orina que "contenía una sustancia prohibida", pero luego ha negado haberla "utilizado conscientemente" y haber "infringido ninguna norma".

"Puedo confirmar que me han notificado que una muestra que proporcioné a la FA contenía una sustancia prohibida. Esto ha sido una sorpresa total, ya que nunca he utilizado conscientemente ninguna sustancia prohibida ni he infringido ninguna norma, y estoy trabajando estrechamente con mi equipo para investigar cómo pudo haber sucedido esto", escribió Mudryk en su perfil oficial de Instagram.

"Sé que no he hecho nada malo y tengo la esperanza de volver pronto al campo. No puedo decir nada más ahora debido a la confidencialidad del proceso, pero lo haré tan pronto como pueda", concluyó el jugador ucraniano.

El propio Chelsea señaló en otra nota de prensa que "tanto el club como Mykhailo respaldan plenamente el programa de pruebas" de la FA. "Todos nuestros jugadores, incluido Mykhailo, se someten a pruebas con regularidad", añadió la entidad londinense en el mismo comunicado.

"Mykhailo ha confirmado categóricamente que nunca ha consumido conscientemente ninguna sustancia prohibida. Tanto Mykhailo como el club trabajarán ahora con las autoridades pertinentes para establecer qué ha provocado el resultado adverso", zanjó el texto del Chelsea.