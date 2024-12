Carlo Ancelotti y Toni Kroos, una relación histórica para el Real Madrid. Ligas, Champions y todo tipo de trofeos tras coincidir primero en 2014 y luego en una segunda etapa con el regreso del italiano al banquillo blanco. Kroos ha reconocido que llegó al Real Madrid por Carlo.

"Ancelotti me trajo al Madrid en 2014. Me quería mucho después del Mundial. Venían de ganar la Champions y me dijo que quería llevar al equipo al siguiente nivel. No fue fácil dejar el Bayern Múnich para fichar por el Real Madrid, pero él me facilitó las cosas y me motivó. Siempre hemos tenido una relación especial y me gusta la idea de que mi etapa en el Madrid empezó y acabó con él", comentó Kroos tras recibir el premio Golden Player Man 2024 del periódico italiano Tuttosport.

El retorno de Ancelotti años después de su fichaje provocó una gran alegría en Kroos: "Para ser justos, no lo esperábamos, pero fue una gran noticia para todos nosotros porque muchos de nosotros, especialmente Carvajal, Marcelo, Modric, Ramos y Nacho, los jugadores más experimentados, ya habíamos trabajado con él".

Kroos además confirmó que varios clubes se peleaban por ficharle ya en el Real Madrid: "Hubo interés de clubes de la Serie A cuando jugaba en España, pero nunca pensé en dejar el conjunto blanco. Siempre me ha gustado el fútbol italiano, pero el Real es el Real. Es difícil elegir uno porque no conozco el entorno interno, pero ahora mismo no me vería mal en el Inter. Juegan con confianza y tranquilidad, intentando dominar el juego, son realmente fuertes"