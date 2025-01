Ancelotti se pone serio con el caso Dani Olmo y avisa al Barcelona sobre las "reglas"

En pleno fin de año conocíamos la bomba del caso Dani Olmo. LaLiga borró a Dani Olmo y Pau Víctor de la plantilla del Barcelona. Una vez acabado el plazo del 31 de diciembre, las fichas de ambos jugadores ya no aparecen en la web oficial de la patronal de los clubes y a partir de ahí Joan Laporta tendrá que tirar de palancas para solucionar el asunto, el cual no parece nada fácil.

De estos hechos ha hablado Carlo Ancelotti en la previa del Valencia-Real Madrid, aplazado, que se disputará finalmente este viernes en Mestalla. El técnico blanco se ha mostrado respetuoso con el tema, pero sin dejar pasar el asunto de rositas. Ancelotti quiere que las reglas sean las mismas para todos los equipos sin excepciones: "No conozco el asunto en detalle. Lo que puedo decir es respetar todos los clubes, las instituciones y las reglas. Pero como no conozco los detalles no puedo contestar".

Este fue el momento:

Respecto a los posibles fichajes o fichaje del Real Madrid en invierno, Carlo deja en el aire la posibilidad de reforzarse: "Hablar de esto es un poco más complicado. Ya veremos. Lo único que puedo decir es que tenemos un montón de partidos en enero y estamos centrados en esto. Hablar del mercado no es sencillo para mí en este momento".

Sobre un posible ambiente hostil en Mestalla por Vinícius, Ancelotti sabe que la cosa podría haberse suavizado con los gestos de ayuda del Real Madrid para/por los afectados de la DANA: "Nosotros estamos pensando en lo que nos vamos a encontrar en el campo. Un rival que ha cambiado de entrenador y puede dar una motivación extra a los jugadores. Para mí Baraja ha hecho un trabajo fantástico, pero esto pasa en el fútbol. Esperamos un partido exigente. Tenemos que estar focalizados en el partido y nada más".