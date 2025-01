Ancelotti: "Es difícil ser Vinícius y aguantar los insultos y todo lo que le pasa"

Carlo Ancelotti ha comparecido en rueda de prensa, en la víspera del partido de Copa del Rey que el Real Madrid jugará este lunes ante el Club Deportiva Minera en el estadio de Cartagonova (19:00 horas).

El técnico italiano no duda en sacar la cara por Vinícius, convencido de que el brasileño no mereció la expulsión el pasado viernes contra el Valencia en Mestalla (1-2) y confiando en que no será sancionado.

"Es difícil (ser Vinícius). No estoy en su piel, pero es difícil aguantar todo lo que le ha pasado y lo que le pasa; los insultos… No es sencillo. Él intenta mejorar y aguantar. Está triste por la roja, pidió disculpas, pero tenemos que mirar adelante", ha dicho Ancelotti en rueda de prensa.

Al técnico italiano le preguntaron por los gestos que Vini habría dedicado a la afición ché que le cantó "balón de playa", al mostrar dos dedos, en una referencia de su presunto deseo de que el Valencia, penúltimo de la tabla con sólo 12 puntos en 18 jornadas, baje a Segunda División.

"Yo no he visto lo que ha hecho. Veo lo que pasa en los estadios. En estos tiempos ha mejorado mucho su actitud. Puede mejorar otra vez, sí, pero nadie es perfecto. Está haciendo mucho trabajo y ha mejorado tanto hasta el punto de que es el mejor jugador del mundo", añadía.

Por otro lado, Ancelotti insistía en su idea, expresada tras el partido de Mestalla, de que Vinícius no mereció ser expulsado tras golpear al portero Stole Dimitrievski. "Seguimos con la convicción de que no era roja, sino amarilla. Yo sigo con esto y esperamos que no le caigan partidos", comentaba.

Vinícius, según reflejó en el acta el árbitro César Soto Grado, fue expulsado por "golpear a un adversario en la cabeza de manera deliberada, sin estar el balón en disputa y empleando una fuerza no insignificante".