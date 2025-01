Jaume Giró fue elegido por Joan Laporta para ejercer la función de vicepresidente económico en el FC Barcelona durante las elecciones de 2021, pero seis días después de la victoria electoral renunció al puesto.

El exconseller de Economía de la Generalitat se mostró muy crítico con la gestión de la actual directiva presidida por Laporta, en una columna publicada en el diario ARA titulada "Menys que un club" (en español, "Menos que un club"), frase que contrapone uno de los lemas que siempre ha caracterizado al FC Barcelona: "Més que un club".

El Barça como hazmerreír de todo el mundo

El que fuese conseller de Economía y Hacienda de Cataluña entre 2021 y 2022 deja frases como: "No falta mucho para que el Barça sea el hazmerreír de todo el mundo, si es que no lo es ya".

Además, comienza su artículo con una retórica muy crítica hacia toda la directiva del Barça: "La pesadilla de cualquier comediante ante un auditorio es querer hacer reír pero hacer llorar. Hay todavía una pesadilla peor: la del actor dramático que, queriendo hacer llorar, hace reír. El Barça empieza a parecer un club que, instalado en la tragedia, acaba —sin querer— escenificando una farsa", escribe Giró.

La comparación del Barça con un circo

Esto no es todo, y es que el antiguo hombre de confianza de Laporta no se corta y compara al actual FC Barcelona con un circo de payasos: "Si en vez de ser un club de fútbol, el Barça fuera un circo, nos pondríamos las manos en la cabeza viendo que los malabaristas y funambulistas han cogido las riendas de la dirección de la empresa. Convencidos de sus habilidades, aplican a la gestión de la institución las mismas destrezas que al espectáculo que dominan. Caminan sobre la cuerda floja sin red, sin barra estabilizadora y, lo que es peor, sin equilibrio", compara Giró.

Por si fuera poco, añadió: "En un círculo que un día fue virtuoso, pero que hoy apunta hacia un abismo con los restos del que no se podrá hacer ni una tortilla. El consuelo provisional aún podría ser peor: si las cosas siguen así, dejaremos de hablar de malabaristas y empezaremos a hablar de payasos. No nos falta mucho para ser el hazmerreír de todos, si es que no lo somos ya".

El Barça "menys que un club"

Además, Giró comentó la repercusión negativa que podría llegar a tener el Barcelona sobre Cataluña: "El Barça es más que un club, en buena medida, porque Cataluña es menos que un estado. Sin embargo, si el Barça continúa empeñado en mostrarse al mundo como menos que un club, como un club de broma, la imagen de Cataluña y de todos los catalanes quedará terriblemente dañada".

Como ya hemos mencionado anteriormente, Jaume Giró fue uno de los hombres clave durante la campaña electoral que devolvió a Joan Laporta al mando del club. Ni seis días aguantó en el cargo; se dice que ciertas discrepancias con el presidente precipitaron su marcha. Entre los motivos destacan los problemas para la gestión de los avales o el hecho de que el cargo de vicepresidente primero recayera directamente en Yuste y no en él, lo que fue uno de los principales detonantes.