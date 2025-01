Ha hecho mucho daño el 5-2 del Barcelona al Real Madrid en la final de la Supercopa de España y por esa razón todo el mundo busca soluciones. El primero Carlo Ancelotti junto a su cuerpo técnico. Por eso no le ha gustado nada al italiano que durante la rueda de prensa previa a la Copa, algunos periodistas le dieran opciones para cambiar el once.

En una de las preguntas, Ancelotti estalló y dejó claro que estaba dando una rueda de prensa, no entrando en un debate sobre lo que puede hacer o no para solucionar los problemas del equipo a nivel defensivo.

Este fue el momento:

🛑 Ancelotti pide pausa en la rueda de prensa: "Esto no es un debate" #RealMadrid pic.twitter.com/OxE5OUQdA1 — MARCA (@marca) January 15, 2025

"Tengo que aclarar una cosa, esto es una rueda de prensa y no un debate. Eso ya lo hemos hecho con nuestros jugadores y el cuerpo técnico. Hacerlo aquí no me parece lo más indicado", sentenció Carlo.

Además, Ancelotti habló de si las críticas le están afectando: "No sigo la onda de la crítica, que un día eres el mejor del mundo y otro el más tonto. Tengo el equilibrio necesario, que me ha dado la experiencia, para saber quién soy y no dejarme llevar por la onda, porque si no un día eres el mejor y otro eres el más tonto.. Pienso que no soy el mejor, pero tampoco pienso que sea el más tonto".

El italiano insiste con Tchouaméni como central ante las necesidades del equipos: "Yo creo que Tchouaméni lo ha hecho bien como central porque así lo dicen los datos. En el momento que no tengamos la emergencia, él volverá a su sitio como pivote"