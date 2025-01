El Atlético de Madrid está realizando una primera parte de la temporada de ensueño gracias, en parte, a la continuidad y regularidad de muchos de sus jugadores. En esa regularidad, algunos futbolistas han asumido el rol de piezas clave, como pueden ser Pablo Barrios, Rodrigo de Paul, Julián Álvarez o un Clément Lenglet o Javi Galán que nadie esperaba.

El buen juego y los resultados han provocado que, tanto en Liga como en Champions –en la Copa sí que hay más rotaciones–, se haya establecido un once tipo prácticamente inamovible, a excepción de algunas causas como pueden ser una lesión o una sanción.

45’ necesitó para su primer gol

Teniendo en cuenta esto, es importante tener enchufado a todo el mundo, y el Cholo es un especialista en eso. Ya lo ha hecho durante todos estos años con Ángel Correa, y ahora le ha tocado hacerlo con Sørloth. El noruego fue uno de los fichajes estrella de la temporada, y así lo demostró en el primer partido de Liga contra el Villarreal: 45 minutos le bastaron para hacer su primer gol con el conjunto colchonero.

Desde el principio de la temporada fue alternando titularidades y suplencias, de forma que hasta la jornada 10 tan solo había marcado un gol. Esa misma jornada, frente al Leganés –rival de este sábado–, el noruego jugó el partido completo y metió dos goles. A partir de entonces, en LaLiga ha sido suplente en todos los partidos de la competición doméstica.

La charla con Simeone y el mejor revulsivo de LaLiga

Pero esto ni mucho menos ha sido una frustración para Sørloth. El noruego, tras la famosa conversación con Simeone, cambió su actitud y su perspectiva, y se ha convertido en un revulsivo de lujo.

Teniendo en cuenta los datos, Sørloth es el mejor revulsivo de LaLiga. En 11 ocasiones ha entrado desde el banquillo, con un total de 5 goles en 303 minutos como revulsivo, lo que supone un promedio de 0,45 goles por partido.

Algunos de estos goles han sido decisivos, como el 2-1 al Alavés en el minuto 86, el gol que dio la victoria frente al Getafe por 1-0, y el decisivo que quedará en el recuerdo de todos los atléticos: el 1-2 al FC Barcelona en la última jugada del partido.

De cerca le sigue Stuani, con 4 goles en 15 partidos comenzando desde el banquillo, lo que supone un promedio de 0,27 goles por partido. El tercero en este caso es Gerard Moreno, el del Villarreal ha marcado 3 goles en 7 partidos saliendo desde el banquillo. Y, ojito, porque el siguiente en la lista es Julián Álvarez, el argentino ha metido 2 goles en los 5 partidos que ha salido desde el banquillo en LaLiga.

Próximo objetivo: la Champions

Volviendo al noruego, en Copa sí que ha disputado más minutos desde el comienzo, pero tanto en el partido frente al Vic como en el del Elche ha sido sustituido en el descanso. Aunque eso sí, en el de ayer contra los ilicitanos, lo hizo habiendo anotado un doblete. En la Champions tan solo ha disputado dos partidos desde el inicio, el resto, a excepción del del PSG –que no lo jugó–, acabó saliendo en los últimos minutos para ayudar al equipo. Aunque todavía no ha anotado en Champions, seguro que ganas no le faltan de abrir su casillero en la máxima competición europea.

El noruego costó 25 millones en verano y está demostrando que vale su peso en oro. Con los goles de ayer, Sørloth ya suma 10 tantos, y algunos son tan decisivos que, en lugar de contar como un gol más, lo hacen como tres puntos esenciales para ser líder y campeón de invierno.