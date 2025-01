Entrevista a Pablo Barrios: "La clave es que vamos todos hacia el mismo camino"

En la tarde del domingo, el barrio de Moratalaz y la Escuela Deportiva Moratalaz rindieron homenaje a Pablo Barrios por ser el primer jugador formado en el club en ganar un oro olímpico en los Juegos Olímpicos y debutar con la Selección Española de Fútbol.

Desde que debutó un 29 de octubre de 2022 ante el Cádiz, el morataleño no ha parado de dar pasos agigantados en su club, el Atlético de Madrid, donde se ha convertido en una pieza fundamental en el centro del campo junto a Rodrigo de Paul y, en la selección, donde tras un partido frente a Inglaterra con la selección sub-21, Luis de la Fuente optó por convocarle con la absoluta ante las bajas ocasionadas en el partido previo. En el minuto 79 del partido ante Suiza entró sustituyendo a Pedri y disputó sus primeros minutos con el conjunto de Luis de la Fuente, tras el oro conseguido meses antes con la selección olímpica en París.

Por estos motivos, la ED Moratalaz organizó un homenaje al que acudieron miles de niños y aficionados en busca de una foto y un autógrafo de uno de los futbolistas de moda del conjunto rojiblanco.

Niños pidiéndole una foto a Barrios

En el acto estuvieron presentes tanto los dirigentes del club como el presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Paco Díez, y el concejal del distrito de Moratalaz, Ignacio Pezuela.

Antes de poder entrevistar a Pablo Barrios, Libertad Digital tuvo la oportunidad de entrevistar a Jesús Recio, presidente de la ED Moratalaz, y a Paco Díez, presidente de la RFFM y vicepresidente de la RFEF."

"Es un orgullo para nosotros"

Jesús Recio nos comentaba que afrontaba la tarde: "Con mucha ilusión, teníamos muchas ganas de hacer un pequeño homenaje a Pablo a la altura de lo que se merece, porque es un orgullo para nosotros que haya sido el primer jugador formado en la escuela en debutar con la selección y ganar un oro olímpico. Los chicos tienen que ver en Pablo un espejo en el que mirarse, porque sin duda lo es, y sueñan con llegar donde está él".

Jesús Recio presidente de la ED Moratalaz

"Para un barrio como Moratalaz es necesario un ejemplo como Pablo"

Por su parte, Paco Díez comentaba sobre la cercanía de Barrios: "Para todos los niños, Pablo es un ejemplo a seguir por su cercanía y cariño hacia ellos. Y, lógicamente, para un barrio como Moratalaz es necesario tener un ejemplo como él para que los niños puedan seguirlo. Además, demuestra que no olvida sus orígenes, ayer estaba jugando con el Atlético de Madrid y hoy por la tarde ha venido a donde jugaba de pequeño. Esto demuestra la clase de persona y los valores que atesora Pablo".

Jesús Recio le entrega una camiseta conmemorativa a Pablo Barrios

Entrevista a Pablo Barrios

Libertad Digital fue de los pocos medios afortunados en poder tener una entrevista más personal con el joven Pablo Barrios en el día de su homenaje. En la misma, se mostró tal y como es en el campo, con mucha tranquilidad y seguro de sí mismo.

¿Qué recuerda de su paso por la Escuela Municipal de Moratalaz antes de dar el paso a una de las grandes canteras del fútbol nacional?

"Siempre lo he dicho, lo recuerdo como si fuese ayer. Cuando tenía 6/7 años, terminaba el colegio y tenía que ir al Lili (campo de fútbol Lili Álvarez) o aquí (campo Dehesa de Moratalaz) a jugar, y la verdad es que lo recuerdo como algo muy bonito".

¿Cómo de importante ha sido mantener un buen entorno cerca para tener los pies en la tierra cuando daba sus primeros toques en Primera División?

"Siempre que tengo días libres o vacaciones, intento estar con mi familia o con mis amigos, que son casi todos de aquí, del barrio. La verdad es que todavía sigo muy unido a ellos y espero que siga siendo así por mucho tiempo, son muy importantes para mí".

¿Cómo vivieron la experiencia del oro en los Juegos Olímpicos desde el principio hasta proclamarse campeones en la prórroga ante la anfitriona, Francia?

"Fueron 40 días increíbles. La verdad es que el grupo que hicimos fue espectacular, estábamos muy unidos y la experiencia se pasó volando. Esa final con los goles de Sergio fue algo inolvidable, hacía mucho que no se conseguía el oro en fútbol y la verdad es que estamos muy contentos por ello".

Pablo Barrios concediendo una entrevista a Libertad Digital Y hace unos meses, después de un partido contra Inglaterra con la sub-21, le toca debutar con la absoluta ante Suiza. ¿Cómo fue ese momento?

"Estaba tratándome en la camilla con la sub-21 cuando, después del partido que tuvimos, me llama el entrenador, Santi (Denia), para decirme que me iba con la absoluta para el partido ante Suiza. Todos en la sala de fisioterapia nos alegramos. Tuve la suerte de debutar, que la verdad no me lo esperaba, así que muy contento".

Desde la irrupción con el juvenil ha dado pasos agigantados hasta convertirse en una pieza clave del Atlético de Madrid. ¿Cómo ha vivido todo ese proceso?

"Sobre todo con mucha calma y humildad. Al principio, cuando subí, todo pasó muy rápido, es difícil, sobre todo para los jóvenes, asimilarlo todo de golpe. Pero bueno, ya después de estos dos años creo que he madurado mucho y la verdad es que ahora estoy muy a gusto".

Tras el partido contra el Betis, el equipo cambia radicalmente y consigue una racha de victorias histórica para el club. ¿Cuál ha sido la clave para, entre otras cosas, ser campeón de invierno?

"La clave es que estamos trabajando todos hacia el mismo camino y estamos muy unidos, y se está viendo reflejado en los resultados, que estamos trabajando todos en equipo".

Así, Pablo Barrios vivió un día para el recuerdo en su barrio, rodeado de su gente, tras la derrota ante el Leganés que puso fin a una racha histórica del Atlético de Madrid. Ahora, el jugador de Moratalaz se prepara para un duelo decisivo ante el Bayer 04 Leverkusen, un partido clave para las aspiraciones del equipo de Simeone en la Champions League.