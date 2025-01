En las últimas horas, el periodista Edu Pidal de Onda Cero comentaba la posibilidad de que Carlo Ancelotti dijese adiós al Real Madrid al final de la presente temporada. Por eso motivo hoy se le han preguntado al italiano por su futuro en la previa del Real Madrid-Salzburgo de Champions.

El italiano fue muy contundente: "Quiero ser muy claro. La fecha de salida de este club no la voy a decidir yo nunca, nunca en mi vida. Algún día llegará ese momento, pero no sé cuando será. No lo decido yo. Puede ser mañana, en unos partidos, en un año… en cinco años".

Ancelotti además quiso decir cuándo se iría él del Madrid: "Florentino seguirá aquí cuatro más y mi objetivo es alcanzar esos cuatro años... ¡Y que así nos despidamos juntos!".

Respecto al partido contra el equipo austriaco, Ancelotti sabe que entrar en el Top 8 es muy complicado: "No hay muchas opciones, pero la única pasa por ganar los dos partidos que quedan. Si tenemos que jugar los dieciseisavos, lo haremos al 100%. Teniendo en cuenta que el calendario será aún más exigente, pero estamos acostumbrados".