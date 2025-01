De la Fuente, sobre su renovación: "La sintonía es fantástica, queremos seguir juntos"

Luis de la Fuente ha dicho que tiene una "sintonía fantástica" con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para renovar su cargo de seleccionador español, después de haber ganado la Liga de Naciones y la Eurocopa en 2023 y 2024, respectivamente.

El técnico de Haro (La Rioja), que el próximo lunes recibirá un premio por parte de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), en la IX Gala que esta asociación celebrará en El Beatriz Madrid Auditorio, se encuentra en plena recuperación de una operación de rodilla a la que se sometió hace mes y medio. Dice que este reconocimiento de los periodistas deportivos de Madrid le hace "sentir muy orgulloso". "Presumo orgulloso de mi origen, riojano y de Haro, pero me siento un madrileño más. Aquí llevo ya 12 años, tengo una casa y por cómo me han tratado los madrileños me siento uno más", señalaba el seleccionador español, premiado por tercera ocasión tras 2019 y 2022.

De la Fuente reconoce que disfruta cuando ve la alegría de la afición por los éxitos de la selección nacional. "El reconocimiento mediático y popular es mucho mayor, la gente te reconoce más. Pero yo siempre lo he dicho, me he sentido muy querido por la gente de la calle. Yo sigo haciendo la misma vida, yendo a los mismos sitios, y la gente me demuestra mucho cariño y reconocimiento. Ahora se ha multiplicado por mucho y sigo captando ese afecto de la gente, que es lo más importante. Lo que más feliz me hace sentirme es provocar felicidad en los demás", señalaba.

El pasado 14 de julio, la selección española absoluta consiguió su cuarta Eurocopa tras vencer (2-1) en la final a Inglaterra con un equipo joven que, a priori, no era el favorito, pero que se acabó llevando el trofeo gracias a ser como una familia. "Hay algo que es muy importante que es formar un grupo cohesionado, con solidaridad e implicados en un objetivo común. Que haya una familia entre los futbolistas y los que les rodeábamos. Estuvimos totalmente unidos y eso te da mucha fortaleza y seguridad", comenta el seleccionador nacional.

Un éxito del que destaca cómo la afición disfrutó de la selección española. "Lo que destacamos es cómo lo hemos conseguido. Me quedo con la alegría en la cara de la gente, con cuando ves a un país celebrar el éxito en la calle, cómo nos recibieron en Madrid, las muestras de apoyo por toda España siguiéndonos en pantallas gigantes. Se vivió con una unión muy importante con un éxito que se consiguió con la fuerza de todos, me quedo con esos momentos", ponderó.

Luis de la Fuente se remonta al 18 de junio de 2023, cuando España ganó la Liga de Naciones. "Fue un punto de inflexión muy importante. Diría que trascendental. Veníamos de solo dos partidos, ganando a Noruega y perdiendo en Escocia y se había generado un ambiente, fuera, que no era adecuado. Dentro de nuestra concentración, no, pero sí fuera a nivel mediático. El equipo demostró unión, fortaleza y seguridad para demostrar que teníamos capacidad para afrontar retos mayores", apuntó. "Es una competición muy difícil y se formó un grupo, un convencimiento y un mensaje de que lo que queríamos desarrollar era muy importante. Queríamos aportar cambios, darle otro estilo al equipo y apostar por ello. Eso se refrendó luego en los partidos de clasificación para la Eurocopa y fuimos adquiriendo confianza y seguridad", evocó.

Defensa del título de la Liga de Naciones

Una Liga de Naciones en la que defenderán el título en los cuartos de final ante Países Bajos el próximo marzo. "Desde noviembre empezamos a trabajar, no sólo centrados en Países Bajos sino en el seguimiento de nuestros jugadores y en la evolución de los futbolistas de Países Bajos en sus clubes, con información individualizada. Tenemos una carga diaria de trabajo muy importante porque la situación así lo demanda. Somos muy detallistas en esa información porque queremos tener el mayor conocimiento del rival y de nuestros jugadores, que es donde radica nuestra fuerza. Nosotros destacamos en que conocemos muy bien nuestra materia prima", desveló.

En el torneo continental no puede garantizar la presencia de Rodrigo Hernández y Dani Carvajal, que se recuperan de sendas lesiones graves en el ligamento cruzado de la rodilla esta temporada. "Ha sido un año muy duro con este tipo de lesiones. He hablado con ellos, están cumpliendo sus plazos. Yo siempre digo que el fútbol es un deporte de riesgo y cuando estás al límite de exigencia, cuando te exprimes tanto, ese riesgo está y puede pasar", señaló.

Acerca de la cautelar del CSD al jugador del FC Barcelona Dani Olmo, De la Fuente no entró a analizar los aspectos legales, pero sí reconoció su alegría por que el internacional azulgrana pueda volver a jugar al fútbol. "A Dani lo considero de mi familia. Me gusta marcar estos detalles, lo conozco desde que tenía 16 años y ha estado conmigo en todas las etapas. ¿Cómo no voy a querer lo mejor para él? Para mí, es motivo de celebración, al margen de todo lo demás. Yo pienso en el futbolista, y él y su familia lo estaban pasando muy mal. Celebro que se haya solucionado todo para él, porque es bueno para él, para la selección y para su club. De temas legales no sé, yo solo pienso en el futbolista", aseguró.

Por otro lado, se mostró optimista con la renovación de su contrato como seleccionador. "Estamos muy bien, hay que cumplir unos plazos. Toda negociación y conversaciones tienen estos tiempos, son tiempos normales. La sintonía de ambas partes es fantástica, queremos continuar juntos y eso es lo más importante", concluyó en la entrevista al gabinete de comunicación de la Gala de la APDM.