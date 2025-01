Se acabó. El Real Madrid no hará fichajes en los seis días que quedan hasta el cierre del mercado de invierno. Obviamente no habrá comunicado al respecto, pero Libertad Digital ha podido saber de fuentes del club que no hará movimiento alguno hasta el próximo 3 de febrero a las 23:59 horas, que es cuando se echa el telón al mercado de fichajes.

El técnico Carlo Ancelotti ha trasladado al club la necesidad de fichar a un lateral derecho de garantías ante la grave lesión de Dani Carvajal, que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en octubre pasado y, salvo milagro que casi nadie espera, no volverá a jugar en lo que resta de temporada.

El gran deseado era el defensa inglés Trent Alexander-Arnold, que acaba contrato con el Liverpool el próximo 30 de junio. Parecía la ocasión propicia para hacerse con un futbolista de relumbrón, en vista de que los reds podrían haber hecho algo de caja con un traspaso antes de quedar libre, pero éstos no han dado su brazo a torcer y finalmente el jugador de West Derby, de 26 años, seguirá en Anfield al menos durante unos meses más.

El Madrid ha intentado fichar a Alexander-Arnold en dos ocasiones en las últimas semanas, pero no ha habido manera. La entidad presidida por Tom Werner (cabeza visible de Fenway Sport Group) siempre se ha mantenido en sus trece.

De esta forma, Ancelotti deberá seguir apostando por Lucas Vázquez como lateral derecho, aunque también tiene la opción de utilizar a Fede Valverde o a Raúl Asencio para esa demarcación, como ya hizo en los partidos ante el Liverpool y el Leganés en Butarque —en el caso del uruguayo— y contra el Valladolid en el Nuevo Zorrilla —en el del canario—, en estos dos últimos casos con buenos resultados (victorias por 0-3 en ambos choques).

Además de Alexander-Arnold, en los últimos meses también sonó (pero no con demadiada fuerza) el nombre de Pedro Porro, aunque parece que nunca ha sido real el interés del Madrid por el futbolista internacional español, que tiene contrato con el Tottenham Hotspur hasta el 30 de junio de 2028.

En definitiva, no habrá más fichajes del Real Madrid en lo que resta de temporada. Cabe recordar que, además de Carvajal, el otro lesionado de larga duración es Eder Militao. Los blancos ya fueron capaces de ganar tres títulos el pasado curso (Liga, Champions y Supercopa de España) con el propio central brasileño, David Alaba y Thibaut Courtois fuera de combate a lo largo de todo el curso.