Vinícius responde a los rumores: "Ojalá pueda seguir muchos años y hacer historia en el Real Madrid"

Vinícius Junior ha querido zanjar todos los rumores ante el presunto interés de un club de Arabia Saudí (en princio sería el Al-Hilal, después de hacerse oficial la marcha de Neymar tras un año y medio en el club) y ha dejado claro que su deseo es "seguir muchos más años en el Real Madrid".

El astro brasileño del conjunto merengue se marca nuevos retos teniendo como referencia a jugadores como su compatriota Ronaldo Nazario o el portugués Cristiano Ronaldo.

"Es una cifra muy importante. Llegar a los cien goles y entrar en la historia del club. Con 24 años, después de siete temporadas, poder estar haciendo historia es algo muy importante para mí y toda mi familia. Ojalá pueda seguir por muchos más años", ha dicho Vinícius este viernes en una entrevista a Real Madrid TV.

Según distintos medios, un club saudí (aunque la identidad no se ha dado a conocer, en principio se trataría del Al-Hilal) estaría dispuesto a pagar 300 millones de euros al Real Madrid por el traspaso de Vini y un total de 1.000 millones al futbolista con un contrato de cinco años. Es decir, el jugador de Sao Goçalo cobraría 200 millones netos por temporada -más lo que pueda ganar en conceptos publicitarios- teniendo en cuenta que el impuesto sobre la renta no existe en Arabia Saudí, por lo que los trabajadores no tienen que pagar ningún porcentaje de su salario al fisco (válido tanto para trabajadores nacionales como extranjeros).

En caso de recalar en Arabia Saudí, el de Vinícius sería con creces el traspaso más caro de la historia del fútbol, superando por mucho los 222 millones de euros que el Paris Saint-Germain pagó en 2017 al FC Barcelona por Neymar.