Ya es oficial: el Atlético de Madrid ha confirmado este lunes por la tarde el fichaje de Giacomo Raspadori, la séptima incorporación de los colchoneros para este curso tras Álex Baena, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill y David Hancko.

El delantero internacional italiano, de 25 años, pasaba esta mañana el preceptivo reconocimiento médico y posteriormente acudió a las oficinas del Riyahd Air Metropolitano para firmar el contrato que le une al club colchonero para las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030.

Bienvenido al Atlético de Madrid, Giacomo Raspadori 🔴⚪ pic.twitter.com/I1FSxMJuPI — Atlético de Madrid (@Atleti) August 11, 2025

El Atlético dejó todo acordado con el Nápoles el pasado viernes: pagará 22 millones de euros, más otros cuatro millones en variables, por Raspadori, que tenía contrato con el club partenopeo hasta 2028. Con el transalpino se da por cerrada prácticamente la plantilla para el próximo curso, aunque el presidente de la entidad rojiblanca, Enrique Cerezo, ya avisó hace unos días que estarán atentos a cualquier oportunidad de mercado antes de que se cierre el mismo el próximo 1 de septiembre.

Tras haberse hecho con los servicios de tres defensas, dos centrocampistas y un jugador de corte más ofensivo como Almada, Raspadori es el refuerzo deseado para la delantera colchonera. Se trata de un futbolista muy versátil que puede actuar en cualquier posición del frente de ataque: ya sea como mediapunta o delantero, pero también como extremo derecho o izquierdo.

Raspadori ha sido dos veces campeón de la Serie A italiana (2023 y 2025), en ambas con una aportación decisiva, primero a las órdenes de Luciano Spalletti y luego con Antonio Conte como técnico. En el último curso, elegido como titular en las últimas cuatro jornadas, fue el goleador esencial en el 0-1 al Lecce y en el 2-2 con el Génova. Con sus tantos o asistencias, dio 14 puntos al cuadro napolitano el pasado curso.

El futbolista, de 172 centímetros de altura, ha jugado las últimas tres campañas en el Nápoles, con 109 partidos, (45 como titular), con 18 tantos y 10 asistencias. En la campaña 2022/23 anotó seis en 35 encuentros, en la 2023/24 logró otras seis dianas en 47 duelos y en la 2024/25 ha conseguido otros seis tantos más a lo largo de sus 29 choques disputados.

Ahora llega Raspadori al Atlético para tratar de hacerse un hueco en la delantera. Ahí están el argentino Julián Alvarez, la estrella del equipo que es indiscutible para el Cholo Simeone; el francés Antoine Griezmann, que está brillando en su nuevo rol saliendo desde el banquillo; y el noruego Alexander Sorloth, que es el '9' más puro que tiene el equipo y que no ha sido capaz de ver puerta en estos tres partidos de pretemporada, si bien asistió a Griezmann en el 0-2 logrado contra el Newcastle en St. James' Park.

En su periplo internacional, Raspadori debutó con la selección italiana absoluta con 21 años, siendo aún jugador del Sassuolo y formó parte de aquella Azzurra que se proclamó campeona de la Eurocopa 2021, participando en un encuentro: en el triunfo por 1-0 en la tercera jornada de la fase de grupos contra Gales. Roberto Mancini era el seleccionador. Su debut como internacional fue unos días antes: el 4 de junio de 2021, en un amistoso con goleada por 4-0 a República Checa.

En total, Giacomo Raspadori ha marcado nueve goles en sus 40 partidos como internacional con la selección absoluta italiana. Es un promedio de un tanto cada 124 minutos. Dos de sus dianas corresponden a sus tres encuentros más recientes con la Azzurra.